מוחמד עודה הוא בכיר בזרוע הצבאית של חמאס, הנחשב לאחת הדמויות המרכזיות במערך המודיעין והפיקוד של הארגון. נחשב לאחד מאדריכלי מתקפת 7 באוקטובר, שבמהלכה נרצחו, נחטפו ונפצעו אזרחים ישראלים וחיילי צה"ל. במהלך המתקפה שימש כראש מטה המודיעין של חמאס, ומזוהה כאחד ממעגלי התכנון וההיערכות שקדמו למתקפה.

לפי גורמי ביטחון ישראליים, היה אחראי על איסוף, עיבוד והכוונת המודיעין הצבאי של חמאס ברצועת עזה, לצד תיאום בין יחידות השטח והמערכים המבצעיים השונים. לאחר חיסולו של עז א-דין אל-חדאד בתקיפת צה"ל ברצועה לפני כחודש, מונה עודה למחליפו ונחשב כיום לאחד הגורמים המרכזיים המסייעים בשימור רציפות הפיקוד והשליטה של הזרוע הצבאית של חמאס, לצד מפקדים נוספים הפועלים בשטח.

מוקדם יותר הערב (שלישי), צה"ל ניסה לחסל את עודה. ברצועת עזה מדווחים על לפחות שלושה הרוגים בתקיפות בשכונת רימאל בעיר עזה. מסתמן כי הוא נהרג בתקיפה.

ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כ"ץ אמרו כי "היה אחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל, נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. במוקדם או מאוחר ישראל תשיג את כולם".