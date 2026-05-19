כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין וכתבנו לענייני צבא וביטחון ינון שלום יתח פרסמו אמש לראשונה כי מתאם פעולות הממשלה בשטחים הציג לדרג המדיני סקר שנערך לאחרונה בעזה, שממנו עולה כי 80% מתושבי הרצועה היו מעוניינים להגר מהרצועה, כך על פי שני גורמים ישראלים. האם נתוני הסקר מייצגים נאמנה את הלך הרוח ברצועה? סמי עובייד, עיתונאי המתגורר ברצועה, עלה לשידור ב"מדברים חדשות" והגיב לפרסום.

"אני רוצה שישראל תטפח את עזה ונחיה ביחד, שני העמים", אמר עובייד בתחילת הדברים. מגיש "מדברים חדשות" אלירז שדה, אמר לו בתגובה כי העזתים רוצים להיות חלק ממדינת ישראל, אבל ישראל לא רוצה את העזתים.

עובייד התייחס להלך הרוח בישראל ביחס לתושבי עזה: "תתנו לנו את הים ותגידו לנו 'לכו לשלום, נגמר הסיפור שלכם'".

שדה השיב: "וניתן לכם גם כמה שקלים או דולרים שתוכלו להצליח בחיים בכל מדינה אחרת בעולם. אתה בעד זה היום? זה מה שהעזתים רוצים?".

עובייד השיב: "לא, אנחנו רוצים שישראל תיסוג מעזה ותיתן לנו לחיות בכבוד". עובייד גם ציין כי אין לעזתים בשר טרי לקראת חג הקורבן ותהה מדוע ישראל מונעת, לדבריו, בשר טרי מהעזתים. שדה השיב: "אני אגיד לך למה - כי הלב היהודי הוא רחמן, אבל אתם בעזה עברתם את הגבול. אתם באתם לשחוט אותנו, לא לשחוט כבש".

מגיש התוכנית סיכם את השיחה בדברים על המנטליות של המזרח התיכון: "השכן שלנו, הערבי המוסלמי, כשבאים אליו בטוב הוא לא מעריך, הוא רואה חולשה.

עובייד מחה: "זה לא נכון, אתה ואני חייבים להגיע להסדר. מה התוצאה של המלחמה?".

"אנחנו לא רוצים מלחמה. אין עם רודף שלום יותר מהיהודים", ענה שדה. לפני סיום ביקש שדה: "בשבוע הבא נדבר, ובינתיים אני רוצה שתבדוק לי מה העזתים רוצים ואם הם מוכנים לצאת החוצה".

"הם רוצים שאתם תתנו לנו לחיות", חתם עובייד.