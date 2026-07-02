"למשוך זמן מול המתווכות": תוכנית חמאס בשיחות סגורות, לקראת הבחירות בישראל

בכירי חמאס קיימו לאחרונה שיחות סגורות בטורקיה ובקטאר. פרשננו ברוך ידיד חשף הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" את ההחלטות שהתקבלו והמסרים שהועברו בנוגע לתוכנית השלום של נשיא ארצות הברית טראמפ - ולבחירות בישראל.

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המשתתפים התייחסו לאפשרות למשוך זמן להסכם, עד לבחירות: "אין סיכוי להסכם כל עוד נתניהו רה"מ, יש למשוך זמן ולתמרן מול המתווכות", "נתניהו קשוח, יש להמתין לשינוי בעמדת ישראל לאחר הבחירות". עוד טענו כי "התפשרות תשחק לידי נתניהו - מה שלא הושג במלחמה לא יושג במו"מ".

הבכירים התייחסו למצבה המדיני של ישראל: "ישראל של סמוטריץ' ובן גביר מבודדת - מצבנו המדיני טוב מכפי שהערכנו", טענו. עוד הביעו חשש ש"אין תקווה שאיראן תפעל למען עזה כשם שהיא למען חיזבאללה", "ישראל רוצה להשאיר את אנשינו בתחתונים - לא נקבל את זה", והוסיפו: "אי אפשר להתקדם ללא פתרון ל-40 אלף אנשינו ברצועת עזה".

בשבוע שעבר, גורם במועצת השלום בעזה אמר ל-i24NEWS כי עמדת הסרבנות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה רק הלכה והקצינה בתקופה האחרונה. על פי הדברים, ההקשחה הברורה בעמדות הארגון מתרחשת ישירות בהשפעת חתימת מזכר ההבנות הדיפלומטי בין ארצות הברית לאיראן בשבוע שעבר.

בחמאס מפרשים את המהלכים הבינלאומיים האחרונים כעוגן פוליטי שיאפשר להם לשרוד את המערכה הנוכחית מול ישראל.

הבכיר ציין כי הנהגת חמאס תולה כעת תקוות רבות במנהיגים בטהרן, ומשום כך אינה ממהרת להתגמש או להראות נכונות לפשרות בשיחות. "הם עדיין מפנטזים שאיראן תציל אותם ותכלול אותם במזכר ההבנות באותה דרך שהם דואגים לחיזבאללה", הסביר הגורם במועצת השלום את הלך הרוח ברצועה.