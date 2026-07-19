אביבית יבלונקה עבאדי, אחותו של חנן יבלונקה, חטוף בן 42 שנרצח על ידי חמאס, חשפה היום (ראשון) כיצד אחיה נורה באכזריות בחזה ולאחר מכן נגרר על ידי מחבלים על גבי משאית לרצועת עזה. שם, לדבריה, הוצא להורג בירי כששכב במיטת בית החולים.

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יבלנקה הוכנס לאחר מכן לשק והוסתר בתוך קירותיה של מנהרת חמאס בצפון רצועת עזה לצד גופותיהם של כמה חטופים נוספים. האחות סיפרה כי מחבלי החמאס העלו את חנן על משאית ולקחו אותו לבית חולים בתוך עזה, אבל כשהרופאים ראו שהוא גוסס, הם החליטו לירות בו שלוש פעמים בראש. לאחר מכן הם הכניסו את גופתו לשק והסתירו אותה בתוך קירותיה של מנהרה בג'באליה.

שעות ספורות לפני מותו קיבל חנן החלטה ספונטנית ללכת לפסטיבל נובה בלי לספר למשפחתו. האחות אביבית הייתה חלק מקבוצת ניצולים, פדויי שבי ובני משפחות שהגיעו ללונדון החודש לפתיחת תערוכת נובה, שהציגה ציר זמן אינטראקטיבי של האירועים כפי שהם התרחשו.