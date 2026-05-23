טראמפ: "ההסכם עם איראן נחתם ברובו, דנים כעת בפרטים סופיים"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ההסכם עם איראן "נידון ברובו, בכפוף לסיומו" • עוד הוסיף טראמפ כי הוא שוחח עם נתניהו והשיחה עברה ב"צורה טובה מאוד"
ברק בטשכתב החוץ
1 דקות קריאה
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (שבת) כי ההסכם עם איראן "נידון ברובו, בכפוף לסיומו. היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב".
בהודעה שפרסם ברשת החבתית truth כתב טראמפ כי הוא נמצא בחדר הסגלגל בבית הלבן, שם ניהל שיחה "טובה מאוד" עם מדינות ערב. עוד הוסיף טראמפ כי הוא שוחח עם נתניהו וגם שיחה זו עברה ב"צורה טובה מאוד".
לסיום חתם נשיא ארצות הברית את הודעתו והודיע כי "היבטים ופרטים סופיים של העסקה נמצאים כעת בדיונים, ויפורסמו בקרוב. בנוסף לאלמנטים רבים אחרים של ההסכם, מצר הורמוז ייפתח".
