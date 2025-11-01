"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 01.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים בעונה חדשה - נכנסים לעומק האיסלמיזציה באירופה: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, ד"ר דינה ליסננסקי, מומחית לענייני מזרח תיכון ואסלאם, ד"ר גדי טאוב, עורך הערוץ "שומר סף", ואהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל הערוץ "מרלין מעדכן".

הפאנל דן בהטרדת הנשים במרחב הציבורי באירופה. עם תחילת הגעת המהגרים המוסלמים לבירות אירופה החלו הנשים האירופיות להרגיש פחות בטוחות בהליכה בשעות הערב. ברחוב במקומות עבודה. זה כמעט לא דובר או כונה בשמו אך לכל פוליטקלי קורקט יש נקודת שבירה. בגרמניה כבר מדברים על זה ישנן נשים שכבר לא חוששות לקרוא לזה בשם ג'יהאד נגד נשים. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

בנושאים אלה התראיינו היישר מברלין זאב אברהמי, האיש שעוקב אחרי מהלכי הג'יהאד ביבשת תקופה ארוכה, וגם סם ון רוי, חבר בית הנבחרים הבלגי שרואה את המדינה שלו שוקעת לתוך כאוס מזרח תיכוני, והוא לא מוכן לוותר. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

כמו כן, הפאנל דן בדרמה שמתרחשת בניו יורק שעתידה אולי להכתיר בראשה את זוהרן ממדאני. ראש עיר מוסלמי, תומך חמאס והגירה. שמבטיח להילחם באיסלמופוביה. גאוות המוסלמים בעולם ובארצות הברית, יש כאלה שיראו את בחירתו הצפויה כניצחון האסלאם במערב. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

בנוסף, התייחסו בפאנל להומור של הבריטים והאוסטרלים לתהליכי האסלמיזציה המואצים. למה לראות רק שלילי? הנה הצד הטוב של שלטון האסלאם במערב.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה