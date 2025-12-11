"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 11.12.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל ידון בקרב הגלוי של האחים המוסלמים נגד העולם המערבי, המתנהל בוועידה בקטאר. מי הוא כוכב הכנס שהיה בעבר מבוקש כטרוריסט עולמי? איך מצליחה קטאר, באמצעות כסף וקשרים, להפוך את ישראל לאם כל הבעיות בעיני משפיענים גלובליים? ומה המשמעות של דברי טראמפ על הארגון? בנושא יתארח ד"ר צ'ארלס סמול, מומחה להשפעה הקטארית.

בתחנה השנייה, הפאנל ידון בסניף הישראלי של הארגון. השבוע הכריז מנסור עבאס, יו"ר רע"מ, על היפרדות ממועצת השורא של האחים המוסלמים. האם מדובר בהתנתקות אמיתית או בטקטיקה פוליטית חדשה?

לסיום, הערביסטים יעקבו אחר גביע העולם הערבי בכדורגל, וספציפית לקראת המשחק הערב בין הנבחרת הפלסטינית לסעודיה. הטיקטוקר העזתי "אבו סמיר" כבר מביע חשש: "זה מסוכן לנצח את השייח הגדול".

כל זאת ועוד בפרק המלא שבראש העמוד.