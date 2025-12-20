"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 20.12.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי, ד"ר אדי כהן והפובליציסט ד"ר גדי טאוב

הפאנל יעסוק באיסלאמופוביה ובמה שעומד מאחורי השימוש של המערב בטיעון הפחד מהאסלאם, שהפך למרכזי בוויכוחים בנושא. עוד יעסוק הפאנל באירופה שנערכת לחגיגות הכריסמס, ורמת הכוננות עולה. מעצרי חוליות של מחבלים אסלמיסטים בכל היבשת, עם תכניות פיגועים באירועי החג, והחששות גוברים. כמובן שהפאנל עסק גם בפיגוע האסלמיסטי האכזרי בו נרצחו 15 יהודים באירועי החנוכה בסידני, שמעלה את רף החששות. אל הפאנל הצטרף דן ברמאווי, הסופר וחוקר האסלאם, שנולד בירדן למשפחה מוסלמי, התנצר והפך לאחד ממבקרי האסלמיסטים הבולטים בארצות הברית.

בתחנה השנייה, הפאנל עסק באירלנד. המדינה שנלחמה על עצמאותה והתפרדותה מבריטניה הגדולה. שהחלק הדרומי שלה הפך למדינה עצמאית והצפוני נשאר בחסות בריטית. ואחרי מאבק ארוך כל כך על עצמאות וזהות הפכה בעשורים האחרונים למדינה שקלטה אליה המון מהגרים מכל העולם.

