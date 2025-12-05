"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 04.12.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל ידון במצור על המנהרות ברפיח ובמשמעותו על תודעת הניצחון בקרב העזתים. לראשונה במלחמה, ישראל מעמידה בפני מחבלי חמאס אופציה ברורה: להיכנע או למות. תמונות הכניעה לכוחות צה"ל ולמיליציה המקומית של "אבו שבאב" מזעזעות את דעת הקהל החמאסית, והעולם הערבי כבר לועג לאלו שהבטיחו ניצחון וכעת חוששים מלהפוך לשהידים.

בנושא זה יתארח בהאא אל-שוואמרה, אסיר לשעבר בכלא הרשות הפלסטינית, שידבר ללא מסכות על היכרותו עם מנגנוני הביטחון ביהודה ושומרון ועם חמאס.

בתחנה השנייה של התוכנית, הפאנל ימריא לאיחוד האמירויות, היעד היחיד שאליו ניתן היה לטוס במהלך המלחמה. קובץ השבטים העשירים, בני בריתה של ישראל, מגינים באומץ על ההסכם ומחזיקים בראייה דומה לגבי סכנת "האחים המוסלמים". איך הם מתמודדים עם הקו הלא פופולרי הזה ברחוב הערבי, והאם מאחורי מגדלי הראווה עומד רעיון יציב או רק אינטרס כלכלי?

לסיום, הפאנל יעסוק בביקורו של האפיפיור בלבנון. ה"באבא", כפי שהוא מכונה בערבית, דיבר על שלום ואחווה בארץ המוכה והמרוסקת, במה שנראה כהצגה שגם הלבנונים לקחו בה חלק, כשצחצחו את עירם ושיחקו אותה "הייטק" למספר ימים.

כל זאת ועוד בפרק המלא שבראש העמוד.