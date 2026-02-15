"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 14.02.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת המערביסטים פותחים לכם את השבוע: הערב (שבת) יתארחו מומחית לענייני מזרח תיכון ואסלאם ד"ר דינה ליסננסקי, חוקר במרכז לאסטרטגיה רבתי לישראל ICGS ד"ר אדי כהן ועו"ד יפעה סגל, מומחית למשפט ויחסים בינלאומיים ומייסדת הפורום המשפטי הבינ"ל.

חודש הרמדאן יחל ביום שלישי הקרוב, ומאות מיליוני מוסלמים ברחבי העולם יציינו אותו בצום ובסעודות אפטאר. "הערביסטים" יעסקו בשינוי שחל במעמדו של החג במדינות המערב, שם הולכת וגדלה הנוכחות המוסלמית.

בניגוד לעבר, אז צוין החג בעיקר במזרח התיכון ובשכונות מסוימות, כיום הוא מורגש במרחב הציבורי המרכזי באירופה ובארה"ב.

בין היתר נערכות תפילות המוניות במוקדים כמו הטיימס סקוור בניו יורק, ותאורה חגיגית נתלית ברחובות לונדון ופריז.

במקביל, רשתות שיווק גדולות בבריטניה, דוגמת טסקו (Tesco), הקימו מחלקות ייעודיות למוצרי החג, במהלך שמדגיש את כוחה הכלכלי של הקהילה.

הולנד: מתיחות תרבותית

התוכנית תעסוק גם במתח שבין האסלאם לתרבות המערבית בהולנד. על אף מאמציו של פוליטיקאי הימין חירט וילדרס, המדינה מתמודדת עם שינויים דמוגרפיים ותרבותיים המשפיעים על אופייה של אמסטרדם. במסגרת זו ישודר ראיון עם דיג'יי הולנדי שהחליט להגר לארה"ב בעקבות השינויים בארצו, ויוצג תיעוד של עימות סביב פעילותו של מטיף נוצרי במרחב הציבורי.

בינה מלאכותית בשירות המאבק

לסיום, יוצג פיתוח בינה מלאכותית חדש בשם "אמיליה" – דמות וירטואלית המעוצבת כלוחמת אבירים אירופית. הדמות, השואבת השראה אפית היסטורית, נוצרה כסמל להתקוממות אירופית-נוצרית מול השינויים התרבותיים ביבשת.