"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 25.12.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי וד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק, המומחה לענייני טורקיה.

טורקיה: מנוע האנטישמיות החדש

הלחץ הטורקי נובע מהשותפות הישראלית עם יוון וקפריסין, ומההתעקשות של הנשיא ארדואן להכניס כוחות צבאיים לעזה. טורקיה הפכה בשנים האחרונות לאחד המנועים החזקים בעולם לאנטישמיות. השינוי ביחס לקהילה היהודית בולט במיוחד: אם עד לפני עשור שררה סובלנות, הרי שחג החנוכה האחרון הפך למופע של הרחוב האסלאמיסטי נגד הדלקת נרות בבית הכנסת.

התנגשות בים השחור: פוטין נגד ארדואן

לצד המצב הכלכלי המתדרדר מבית, טורקיה מסתבכת גם בחזית הצפונית מול רוסיה. בתוכנית הוצג תיעוד מגשר של אונייה טורקית המותקפת בים השחור, כחלק מהעימות המתפתח: טורקיה מעבירה סחורות לאוקראינה, ובתגובה משגר ולדימיר פוטין כטב"מים לעבר הספינות. למרות הבקשות הטורקיות להפסקת אש, נראה כי הרוסים לא מוכנים לעצור.

בהמשך השידור, עבר הדיון לקמישלי שבסוריה, לשיחה עם העיתונאי הסורי מסעוד חמיד. חמיד הסביר על המלחמה שמארגן ארדואן נגד הכורדים, בשיתוף פעולה עם המשטר הסורי אשר "טובח במיעוטים וישמח לטפל גם בהם".

"פייק היסטורי" בדרך לאוסקר

לסיום, עסק הפאנל במלחמת התודעה התרבותית. הסרט החדש "פלסטין 36", קופרודוקציה קטארית-אירופית, הוצג כדוגמה לשכתוב ההיסטוריה. הסרט טוען כי הבריטים "נתנו" את פלסטין ליהודים, ומציג נראטיב לפיו המצב היה אידיאלי עד להגעת "היהודים הקולוניאליסטים". הסרט מנרמל את הטרור ומתעלם מהסיפור היהודי, אך למרות היותו "פייק היסטורי", הוא כבר מועמד לפרס האוסקר.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש העמוד