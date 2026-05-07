"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 07.05.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים בתוכנית להבנת השכונה: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, רות וסרמן לנדה, יוני בן מנחם ובני סבטי, כדי להביט למציאות בעיניים בלי פילטרים ובלי פחד – עם הסבלנות של המזרח.

לצפייה בתוכנית הקודמת 26.03.26

המצור על טהראן: הקלף המנצח?

אנחנו פותחים בתחנה הראשונה והבוערת ביותר – טהראן. המצור הכלכלי של טראמפ מחמיר, והשאלה הגדולה היא האם הוא באמת עובד. האם מדובר בלחץ שמביא את האיראנים לשולחן המשא ומתן, או שמדובר בעוד תרגיל אסטרטגי שאת תוצאותיו נגלה רק בסוף?

יחד עם גולדי גמהרי, איראנית רהוטה מקנדה, ננסה לפתור את חידת הדור הצעיר באיראן. למה ההבטחה הגדולה לשינוי מצד הצעירים עדיין לא מתממשת בשטח, ומה באמת קורה בתוך החברה האיראנית פנימה?

לבנון: מדינה בשבי חיזבאללה

ומשם אנחנו עוברים ללבנון, אל תוך המבוך הפוליטי של העדות. שיעים, סונים, נוצרים ודרוזים – האם הסכסוכים הישנים עדיין מכתיבים את הטון, או שישנם מעברים מפתיעים בין המחנות?

הערביסטים מנתחים איך חיזבאללה ממשיך להחזיק במדינה הקטנה כבת ערובה ומאיים במלחמת אזרחים. מסתבר שכל הדיבורים על פירוק מנשק הם רק הצגה לרשתות החברתיות; בשטח המציאות שונה לגמרי, ותראו את היחצנית של הארגון – תודו שלא תיארתם לעצמכם שהיא תיראה כך.

סקלאנס: הפה הגדול של הרחוב

ולסיום, אנחנו עוברים לאחד הקולות הכי פוליטיים וחריפים ברשת הפלסטינית – סקלאנס. בראיון מיוחד הוא פותח את הפה על אבו מאזן ולא עוצר באדום. סקלאנס מספר לנו מה הוא באמת חושב על הבחירות לרשויות המקומיות ביו"ש, ומסביר בדרכו הייחודית למה כל הניסיונות להכשיר את חוסיין א-שייח' כסגנו ויורשו של אבו מאזן הם, בלשון המעטה, "חארטה" אחת גדולה.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש העמוד