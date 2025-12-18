"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 18.12.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

חמאס נוסד לפני 38 שנים

הארגון הרצחני שנמצא בכל פינה בעולם מציין 38 שנות קיום. לא ברור מה בדיוק הם חוגגים, עשו סרטון AI מושקע עם כל ההיסטוריה, ראיונות חגיגיים של המנהיגים ממלונות הפאר בקטר. לא נראה שמישהו באזור חגג איתם, הלכו הימים של העצרות ההמוניות עזה בהשרדות והחשש מצה"ל השאיר אותם במנהרות. מה הייתה הטעות הישראלית לעזור לחמאס להתבסס ברצועה? האם קלטנו שהארגון הדתי והשקט התהפך עלינו? כל זאת ועוד - בפרק בראש העמוד.

עוד עסק הפאנל בסוריה, ובשלטון דאעש. השבוע ספגו האמריקנים פיגוע מאחד מאנשי השלטון של ג'ולאני . הנוצרים הבינו את המסר בטבח הדרוזים והעאלווים, ויודעים שזה או הם או הכורדים הבאים בתור. ג'ולאני כבר מאמץ דפוסי התנהגות של חליף, ומכשיר את הצבא במדינתו על טהרת החלום האסלמיסטי. ומה חושבת הג'מעה על הנושא? הדיון המלא בפרק בראש העמוד.

היהודי הנודד

היהודי הנודד אבי גולד שטייל ב-150 מדינות בעולם, ונכנס למדינות ערב והאסלאם בחופשיות. הוא סיפר לנו איך הוא מדבר בעברית בחופשיות למצלמה בלב הדאחייה, ואיך הוא לא חושש לטייל בדמשק או בסעודיה.

