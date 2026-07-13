"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 09.07.2026

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי ובני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS).

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הפאנל ידון בטורקיה, פעם, כשהיינו נוסעים לשם למלונות ולחופשות הכל-כלול, היא הייתה ארץ החופים והטיולים. אך תוך פחות משני עשורים של מהפכה איסלאמית תחת ארדואן,שאירח השבוע את ועידת נאט"ו ואת טראמפ בכבוד של מלכים, הכל היה שם כלול - גם עסקת מטוסים, גם שנאה לישראל וגם קבלת אישור רשמי לשלוט בסוריה. מנגד, טראמפ הכתיר אותו כחבר הטוב. הערביסטים ישאלו מה מהות היחסים בין השניים, ואיך יכול להיות שטראמפ שוב לא רואה את השטח המת שקוראים לו טורקיה, ואת הדיקטטור האנטישמי שצומח שם

משם הפאנל יעבור לטהראן, כאשר העניינים כנראה זזים בין משא ומתן למיני מלחמה. האיראנים מותחים את הקו, תוקפים ספינות במפרץ ובמצרי הורמוז, ומשגעים את טראמפ שכבר אינו יודע את נפשו מרוב תרגילים בסגנון הבזאר. איראן שואלת בקול: מדוע צריך משא ומתן, אם בעצם היא כבר ניצחה?

הפאנל יעבור לביירות. כשמסתכלים על לבנון, חיזבאללה נראה נצור כמו מחבליו במנהרות הדרום, מפחד להרים את הראש ומבין שההסכם החדש מביא איתו מלחמת התשה, שייתכן ובסופה הארגון יגיע לנקודת השפל הגדולה ביותר מאז היווסדו. יש כאלו אפילו באיראן שכבר מודים שהסיפור של חיזבאללה נגמר.

הפאנל ידון גם בבדיחות שעלו בשכונה על זוג החברים החדש - נשיא צרפת עמנואל מקרון ונשיא סוריה, הדאעשיסט לשעבר, אל ג'ולאני. מה זה משנה אם מכוניות תופת מתפוצצות כמה דקות אחרי שהשיירה של מקרון עוברת? הרי תמיד כיף להם לבלות יחד במסגד, אותו פוקדים ג'יהאדיסטים. בדמשק, עושים רק כיף.

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