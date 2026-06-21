"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 20.06.2026

התוכנית בקצרה:

היתד המוסלמי באירופה: המסגדים ביבשת כבר מזמן אינם רק בתי תפילה, אלא מרכזים קהילתיים, חינוכיים ופוליטיים הממומנים על ידי קטאר וטורקיה כדי לייצר שליטה ואחיזה במערב.

המסגדים ביבשת כבר מזמן אינם רק בתי תפילה, אלא מרכזים קהילתיים, חינוכיים ופוליטיים הממומנים על ידי קטאר וטורקיה כדי לייצר שליטה ואחיזה במערב. ה"מונדיאללה" הגיע לאמריקה: טורניר גביע העולם 2026 הופך לשדה קרב דתי. נבחרות מהעולם המוסלמי מנצלות את הבמה להפצת דת, העפת דגלי אש"ף ויצירת נרטיב של התנגשות מול מדינות נוצריות.

טורניר גביע העולם 2026 הופך לשדה קרב דתי. נבחרות מהעולם המוסלמי מנצלות את הבמה להפצת דת, העפת דגלי אש"ף ויצירת נרטיב של התנגשות מול מדינות נוצריות. הפרדוקס הצרפתי ב-AI: סרטוני בינה מלאכותית חדשים חושפים את חייהם המורכבים של הצעירים המוסלמים בצרפת – נהנים ממנעמי המערב הטכנולוגיים, אך שומרים על אדיקות דתית קיצונית.

צבי יחזקאלי וג'מעת המערביסטים נכנסים למזרח התיכון שצמח באירופה, ארה"ב והמערב: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת בכירה במכון דיין של אוניברסיטת תל אביב, אהד מרלין, חוקר זירת המזרח התיכון ב-MIND Israel ובעל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן על המזרח התיכון" וד"ר גדי טאוב, העורך הראשי של הערוץ "שומר הסף".

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יותר מבית תפילה: המסגדים כעוגן פוליטי אירופי

המלחמה האחרונה הוכיחה סופית כי העימות אינו מוגבל רק לגבולות המזרח התיכון; בכל מקום אליו מגיע האסלאם, נוצר חיכוך תרבותי עמוק. השבוע, פאנל "הערביסטים" צולל אל הנושא הרגיש ביותר ביבשת הקלאסית – תעשיית המסגדים. מה שהתחיל עבור האזרח האירופי כ"מרכז תרבותי" או בית תפילה תמים, מתברר כיתד עמוקה שנועדה לתקוע עוגן קבוע בארץ החדשה.

הפאנל יעסוק במנגנון הכלכלי והאידיאולוגי שמאחורי המוסדות הללו. המסגדים הפכו למערכת שלמה הכוללת גני ילדים, בתי ספר להטפה, ומקומות אליהם מוזרמים כספי עתק ממדינות זרות – בעיקר טורקיה וקטאר – במטרה לשלוט על הקהילות המוסלמיות בתוך הנוף האירופי.

הציבור במערב שמתחיל לפקוח עיניים מבין שמדובר למעשה בשגרירויות של אסלאם קיצוני.

הקרב על המגרש: כשהמונדיאל הופך לג'יהאד תודעתי

אחרי ארבע שנים של ציפייה, הטורניר הגדול בעולם מספק חזית חדשה לגמרי: המפגש בין הכדורגל לאסלאם על אדמת יבשת אמריקה. עבור הנבחרות והאוהדים המגיעים ממדינות ערב, המשחקים הם הרבה מעבר לטקטיקה וספורט – הם פלטפורמה להפצת הדת והפגנת עליונות.

בין סמארטפונים לשריעה: הפרדוקס של הרחוב הצרפתי

חלק מרתק נוסף בתוכנית יוקדש לניתוח המדיה הדיגיטלית. סרטון AI (בינה מלאכותית) ויראלי המציג את ההוויה הצרפתית, מדגים את הספקטרום הרחב והפרדוקסלי של דור העתיד המוסלמי באירופה.

מצד אחד, מדובר בצעירים מעודכנים לחלוטין – לובשים את מותגי האופנה האחרונים, מצוידים באוזניות ובסמארטפונים החדישים ביותר, ונהנים מכל מנעמי החברה המערבית והחופש האירופי. מצד שני, ברגע האמת, אותם צעירים עומדים על משמר הדת ומפגינים אדיקות קיצונית ושמרנית, לעיתים אף יותר מהשייח'ים במדינות המקור שלהם.

כל זאת ועוד בתוכנית המלאה שבראש העמוד