מה הסיפור עם הטבעת של צבי יחזקאלי?

צבי יחזקאלי, פרשן i24NEWS, חשף הערב (שני) באולפן את "טבעת חמינאי" – רפליקה של הטבעת המזוהה עם המנהיג העליון של איראן ועם מזכ"ל חיזבאללה שחוסל, חסן נסראללה. יחזקאלי סיפר כי הטבעת נשלחה אליו על ידי חבר בטהראן כחלק מברית אישית: השניים הבטיחו לענוד אותה ביום שבו יחוסל עלי חמינאי.

הטבעת, המעוטרת באבן המזוהה עם המסורת השיעית, הפכה לסמל ויזואלי לחיסולי הבכירים בציר הרשע.

יחזקאלי הזכיר כי זיהויו של קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס שחוסל על ידי ארצות הברית בינואר 2020, התאפשר בין היתר בזכות טבעת דומה שנותרה על ידו.

לדברי הפרשן, המנהיג העליון חמינאי העניק בשעתו את טבעתו האישית לנסראללה, ולאחר חיסולו של האחרון בספטמבר 2024, נותר חמינאי האחרון בסביבתו שמחזיק בפריט המזוהה.

"נתניהו הוא דמות אב עבור האיראנים"

מעבר למחווה הוויזואלית, ניתח יחזקאלי את הלכי הרוח ברחוב האיראני המעודד, לדבריו, מהלחץ הישראלי על המשטר בטהראן.

"בנימין נתניהו פופולרי באיראן יותר מאשר בישראל", טען יחזקאלי בשיחה עם שרון גל. "האיראנים נושאים אליו עיניים כאל דמות אב וכאל מי שבא להושיע אותם מהשלטון הנוכחי".

יחזקאלי ציין כי הקשר הישיר שיצר ראש הממשלה עם העם האיראני החל מחשיפת ארכיון הגרעין ב-2018 ועד לסרטוני הפנייה הישירים לציבור הותיר חותם עמוק. "בכל רחבי העולם, בהפגנות האופוזיציה האיראנית, רואים תמיכה מובהקת בישראל. הם רואים בו ידיד אמת", הוסיף.

המשטר בטהרן בנקודת שבירה?

להערכת יחזקאלי, המשטר האיראני נמצא במצוקה אסטרטגית גוברת, במיוחד לאור שינויי הממשל בארצות הברית והלחץ הצבאי המתמשך. "אלו וקטורים שייתנו את אותותיהם. חמינאי כבר לא בתמונה (במובן התפקודי/בריאותי עליו נרמז), והם היו רוצים לסגור דיל כדי לשרוד".

הפרשן סיכם כי המפתח לשינוי מהותי באזור טמון בהמשך הלחץ על השלטון בטהראן: "כל החוכמה היא לא לתת להם לסגור עסקה עכשיו. כל מכה נוספת שתינתן בשלטון האיראני בנקודת הזמן הזו תעשה את שלה ותקרב את קריסתו".