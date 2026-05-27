המציאות שנכפית על ישראל בלבנון בלתי נסבלת. חיזבאללה צדים אותנו. אנחנו חושפים את חיילנו ואזרחינו לאיום הזה - וזו פגיעה תודעתית והרתעתית בצבא שלנו ופגיעה פיזית בחיילים שלנו. הגיע הזמן לפרמט את הראייה של מה שקורה בלבנון - ולהתחיל לפעול בדאחייה.

חיזבאללה רואה שלישראל יש קווים אדומים שמוכתבים מארצות הברית, וכל עוד לא נופלים מגדלים בדאחייה, הוא מבין שתפס איזושהי נקודת תורפה ישראלית והוא ממשיך איתה כאסטרטגיה. הרחפנים יכולים לעשות לישראל הרבה כאב ראש כל עוד היא נשארת באזור של הליטני ומעבר לליטני.

הארגון גם מתחזק וגם מראה זאת לאנשי לבנון, אלה שרצו לקחת את נשקו - זה לא יקרה. ישראל צריכה להסתכל מחדש על כל מה שקורה בלבנון. הגיע הזמן להתחיל לפעול בדאחייה - זה אזור המגורים של בכירי חיזבאללה, החמ"לים, הבורות, השליטה, וגם האספקה של הרחפנים הללו. כל עוד הדאחייה עומדת כאזור מוגן אנחנו בבעיה והגיע הזמן לשבור את הכללים.