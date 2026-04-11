ביום שלישי הקרוב צפוי להיפתח בוושינגטון משא ומתן ישיר, ישראלי-לבנוני, שבסופו אמור להביא להסכם שלום היסטורי בין ישראל ללבנון. במוקד המשא ומתן פירוק חיזבאללה מנשקו, ונסיגת ישראל מדרום לבנון.

מי שלא יהיה בשיחות האלה אבל ישפיע מרחוק הוא הפוליטיקאי החזק ביותר כיום בלבנון - נביה ברי, בן 88, יו"ר הפרלמנט וראש תנועת אמל השיעית. הוא נושא בתפקיד כבר יותר משלושה עשורים, וכל מה שקורה בלבנון עובר דרכו.

ברי, כאמור, נחשב לאחת הדמויות החזקות, המשפיעות והוותיקות ביותר במערכת הפוליטית הלבנונית, ולבעל ברית מרכזי של חיזבאללה. בכך, הוא מחזיק בכוח פוליטי שמאפשר לו לעצב, לעכב או לקדם כל מהלך מדיני משמעותי עם לבנון.

כלפי חוץ, מציג ברי קו פרגמטי וזהיר, אבל בפועל, הוא נתמך על ידי איראן בכסף גדול, על פי דיווחים כחצי מיליון דולר מדי חודש, מה שהופך אותו למושפע מלחצי משטר האייתוללות והציר השיעי בלבנון, שמתנגדים לניהול משא ומתן עם ישראל.

כלפי ישראל, מציג ברי עמדת התנגדות עקרונית כשהוא תובע נסיגה ישראלית ואת יישום ההסכמים הקיימים. אבל במקביל, הוא גם מעביר מסרים של הרגעה, בעיקר כשמעריך שמלחמה כוללת תפגע קשות בלבנון ותשבש את האינטרסים של כל הצדדים. כלומר - התנגדות לישראל, מתחת לרף המלחמה.

ולקראת המשא ומתן בוושינגטון, נביה ברי מסומן כדמות המובילה שעשויה להכריע את גורלה של מדינת הארזים – האם לבנון תעשה את צעדיה הראשונים אל עבר המערב, או תישאר כבולה לציר השיעי.