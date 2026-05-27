שלשום חוסל בעיר עזה מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, ובארגון הטרור כבר מחפשים לו מחליף. כעת, המועמדים המובילים שעל הכוונת לראשות הזרוע הצבאית הם מח"ט עזה של חמאס מהנד רג'ב, רמ"ט העורף של חמאס עמאד עקל, מג"ד בית חאנון חסיין פיאד, ומג"ד שאטי הית'ם חוואג'רי.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

עודה הוא ראש הזרוע הצבאית הרביעי של חמאס שחוסל מתחילת המלחמה, כאשר מינויו לתפקיד התרחש רק לפני שמונה ימים בעקבות חיסולו של עז א-דין אל חדאד. עודה היה האחראי על ניהול מטה המודיעין של חמאס ושימש בעבר כמפקד חטיבת עזה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ, צה"ל ושב"כ אישרו אמש את החיסול. כ"ץ מסר כי "מפקד הזרוע הצבאית מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפיו במעמקי הגיהינום. בשם רה"מ ובשמי, ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח ה-7 באוקטובר וכך נעשה: כולם בני מוות בכל מקום".

עודה הוא מאחרוני המפקדים הבכירים בזרוע הצבאית של חמאס שפיקדו על התכנון ועל ההוצאה לפועל של טבח 7 באוקטובר ועל ניהול הלחימה נגד כוחות צה"ל. חיסולו מהווה פגיעה משמעותית בניסיונות השיקום של ארגון הטרור חמאס".