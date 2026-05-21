עתיד השליטה במצר הורמוז הוא אחת הסוגיות המשמעותיות שעומדות במרכז שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה היום (חמישי) כי איראן דנה עם עומאן על הקמת מנגנון גביית אגרות קבוע, אשר יעגן וימסד באופן רשמי את השליטה האיראנית על תנועת השיט הימית במצר הורמוז.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

על פי הדיווח, שתי המדינות - השוכנות משני עברי מצר הורמוז, בוחנות את האפשרות להטיל אגרות מעבר קבועות על מכליות נפט ואוניות מסחר שחוצות את המים הטריטוריאליים שלהן.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

היוזמה האיראנית, המוצגת כלפי חוץ כצעד למימון שירותי פיקוח, ניווט והגנה ימית, נתפסת בקהילה הבינלאומית כמהלך פוליטי וכלכלי מרחיק לכת שנועד למנף את עמדת הכוח של טהרן בנתיב הסחר הרגיש ביותר בעולם. כל זאת בעוד שעומאן נוקטת גישה זהירה ומנסה לאזן בין קשריה עם איראן לבין מחויבויותיה לשותפותיה במערב ובמפרץ.

כאמור, ההצעה מעוררת דאגה עמוקה בקרב חברות ספנות בינלאומיות ובקרב מדינות המערב, החוששות כי מיסוד מערכת כזו יעניק לטהרן כלי חוקי לכאורה לעיכוב כלי שיט, להגברת הפיקוח המודיעיני על הציים הזרים, ולשיבוש חופש השיט במצר בכל עת שיחפצו בכך.

שגריר איראן בצרפת, מוחמד אמין-נז'אד התייחס לסוגייה במהלך ראיון שהעניק, והדגיש: "על איראן ועומאן לגייס את כלל משאביהן על מנת לספק שירותי ביטחון ולנהל את נתיבי השיט בצורה הראויה ביותר".