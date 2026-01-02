"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 1.1.26

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי ואורח מיוחד שהצטרף לפאנל - מסעב יוסף - הנסיך הירוק. הפאנל יתמקד בשנה החדשה, ויבחן את הזירות שמקיפות אותנו מעזה ועד איראן, ואת האתגרים שמחכים בפתח.

זירת עזה

בעזה מחכים לשלב השני של העסקה, ההרס גדול, העתיד לא ברור, ובינתיים שטפונות החורף מציפים את יושבי האוהלים, שבמציאות המושחתת של האזורים הנשלטים על ידי חמאס, נדרשים לשלם לחמאסניקים שכר דירה, על חלקת החול שעליה עומד האוהל.

זירת יהודה ושומרון

לכולם ברור שהעניין הבא הוא יהודה ושומרון. הלחץ בשטח גדול עבדול נאסר עיסא, ממנהיגי חמאס שהשתחרר מהכלא בעסקה האחרונה וגורש לחו"ל אחרי שישב עשרות שנים על רצח ישראלים קורא לעליית מדרגה.

זירת לבנון

בלבנון פקע היום מועד הדד ליין שנתנה ארצות הברית לפירוק נשק החזבאללה. זה כמובן לא קרה. כולם נערכים לראות לאיפה זה הולך. מה יעשה טראמפ ומה תעשה ישראל ומה תעשה הפטרונית האיראנית. הקהילה השיעית בלבנון עושה עכשיו סיכום מצב, וקצת בדומה לעזה - החשבון הסופי לא כל כך טוב. אפילו רפיק נסראללה, אחד השופרות המרכזיים של חיזבאללה בלבנון עושה חשבון

זירת סוריה

לא שקט בסוריה, המשטר הדעשי של ג'ולאני מתמודד עם התקוממות של המיעוטים שמבקשים את הזכויות שלהם ולא מעוניינים לחיות בתוך מדינה אסלאמית. הדרוזים, הכורדים והעלווים מושכים לכיוונים שלהם, הג'ולאנים רוצחים וטובחים. כל פעם זה מתפרץ במקום אחר. וכרגע נראה שג'ולאני שולט בעיקר באזור דמשק. האם זה יתייצב? שאלה גדולה. ג'ולאני בכל אופן יצא עם הסרת הסנקציות בנאום מרגש לאומה. בסגנון טקס מלכות היופי, ותודה להורי שהביאוני עד היום.

זירת תימן

בתימן תוך כדי נסיון לצמצם את שליטת החות'ים. השתלטו הכוחות שבתמיכת האמירתיים על אזורים נרחבים, במתקפה מוצלחת, רק הבעיה שהם לקחו שטחים גם מהשבטים שנתמכים על ידי סעודיה. ונוצר מצב שבמקום שיעבדו בתיאום כנגד החותים התחילה מתיחות צבאית ומדינית בין האמירתיים לסעודים. האמירתיים כבר הודיעו שהם נסוגים מתימן. זה כמובן משחק לידי החות'ים, ככה מדבר המנהיג לשעבר של הממשלה החותית מוחמד אל חות'י.

זירת איראן

כל העיניים לאיראן, מהומות ברחבי המדינה, קריאות נגד המשטר, אפילו ירי חם ונפגעים בנפש. האם זה חלק משחרור הלחץ הקבוע שאנחנו מכירים באיראן וביכולת של המשטר להכיל את ההפגנות או אולי אנחנו לפני תהליך דרמטי של שינוי. למפקד הבסיג' האיראני, שזה הכח שממונה על דיכוי ההפגנות, ברור שישראל וארה"ב מניעות את המהלך.

