"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 3.1.26

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, ד"ר עידית בר, מומחית לענייני המזרח התיכון, אהד מרלין, חוקר המזרח התיכון, והפובליציסט ד"ר גדי טאוב. הערב הפאנל דן באירופה, ולאן פניה הולכות בשנה הבאה, עם הג'יהאד השקט.

ההשפעה השקטה של האחים המוסלמים

מה זה חלאל? חלאל זה מותר. כשר. מוסלמים אוכלים אוכל חלאל. פותחים חשבון בבנק שהוא חלאל - כשר לפי חוקי השריעה. ספרים לילדים? איפור וקוסמטיקה? צעצועים...הכל זה חלאל. האחים המוסלמים הסבירו במשך שנים למוסלמים במערב שלא נכון לקנות מוצרים שאינם חלאל. ובתהליך מתוחכם כלכלת מיליוני המהגרים עבר לשליטה מוסלמית, או יותר נכון של האחים המוסלמים. תעשייה שמגלגלת מאות מיליוני דולרים. חלק מהפצת ושליטת האסלאם במערב, כשהאירופאים בטוחים שזה רק אוכל, עניין של טעם. פסטיבל חלאל בהולנד מזמין את ההמונים לקחת חלק בסמל השליטה.

הטרור מרים ראש ובאירופה מבטלים אירועים

השבוע הסתיימו אירועי הכריסמס וחגיגות השנה החדשה. ברחבי העולם התבטלו אירועים רבים חלקם בני מסורת של מאות שנים בשל איומי הטרור האסלמיסטי ובשל עלויות האבטחה הכבדות על האירועים. מהקונצרט החגיגי בשאנז אליזה ועד למופע הזיקוקים השנתי בסידני. הכל ירד למחתרת מהפחד וההשתקה.

עורכת הדין הקנדית שלוחמת באנטישמיות

בפינת הכורסאות כבר נמצאת איזבלה אלישבע חזן. עורכת דין קנדית שעליית האנטישמיות בקנדה הביא אותה להיות אחת מהלוחמות הבולטות באנטישמיות הכללית והאסלמיסטית בעולם.

