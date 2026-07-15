גורם אמריקני אמר היום (רביעי) ל-i24NEWS כי "התקיפות באיראן הורחבו, ומספר היעדים גדל באופן משמעותי". עם זאת, לדבריו, לא חל שינוי בסוגי היעדים - כלומר, היעדים היו ונותרו כאלה שנועדו לאפשר חופש שיט במצרי הורמוז.

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כדוגמה להרחבת התקיפות, ראינו היום, לראשונה מאז הפסקת האש, תקיפה נרחבת באור יום נגד יעדים איראניים - כאשר עד כה התקיפות בוצעו בשעות הלילה בלבד. לדברי הגורם, הכוחות פועלים כעת במתכונת של 24/7, ולכן ייתכן שהתקיפות שבוצעו בשעות היום יהפכו לדפוס פעולה גם בתקופה הקרובה.

במקביל, הנשיא טראמפ מקיים דיונים בשאלה האם להרחיב את המתקפה על איראן ולכלול סוגי יעדים נוספים. שמענו אותו הלילה, בריאיון לרשת פוקס, מתייחס לאפשרות שנראה בעתיד תקיפות גם נגד גשרים וגם נגד תשתיות.

דובר פיקוד המרכז האמריקני אמר בריאיון לעמיחי שטיין כי "נכון לעכשיו, המטרה של ארצות הברית באיראן לא השתנתה". הוא עוד הוסיף כי "אנחנו תוקפים יעדיים צבאיים של איראן השתמשה בהם כדי לתקוף אזרחים חפים מפשע שעוברים דרך מיצר הורמוז".

"התקיפות שלנו נועדו להמשיך לצמצם את היכולת הצבאית של איראן. עד כה, לאחר 17 שעות של אכיפה, כבר הסטנו שתי אוניות מסחריות ממסלולן שניסו לשבור את המצור", אמר דובר סנטקום.