ישראל תכננה לחסל בכירים בצוות המו"מ האיראני - ארה"ב התערבה והמהלך בוטל

ישראל תכננה לחסל בכירים בצוות המשא ומתן של איראן, בזמן שארצות הברית ניהלה מגעים להפסקת אש, כך דווח הערב (חמישי) ב"ניו יורק טיימס". על פי הדיווח, היעדים היו שר החוץ האיראני עראקצ'י, ויו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף. עם זאת, בהתערבות ארה"ב, המהלך לא יצא אל הפועל.

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חיסול בכירים איראנים היה חלק מהאסטרטגיה של ישראל מאז תחילת המלחמה. אך החששות האמריקנים לגבי האפשרות שעראקצ’י וקאליבאף יחוסלו, גברו במהלך המגעים הרגישים להסכם שהחלו באפריל.

גורמים המעורים בפרטים מסרו ל"טיימס" כי וושינגטון חששה שמבצע חיסול ישראלי יטרפד את המשא ומתן, ולכן אף ביקשה ממדינות אחרות באזור להזהיר את איראן מכך.

במרץ דווח כי ישראל כללה את עראקצ’י וקאליבאף ברשימת המטרות, אך הסירה אותם זמנית בזמן השיחות. גורם אמריקני וגורם מהמזרח התיכון אמרו כי ממשל טראמפ ביקש מישראל להימנע לפחות מפגיעה בקאליבאף.

באפריל היה אמור יו"ר הפרלמנט לטוס לאיסלאמאבאד, פקיסטן, לפגישה עם סגן הנשיא האמריקני ג׳יי.די. ואנס, אך גורמי ביטחון איראנים חששו מחיסולם, וביקשו ערבויות מארצות הברית דרך מתווכים פקיסטנים וקטארים, שישראל לא תבצע פעולות חשאיות נגד המשלחת האיראנית.

מטוסי קרב פקיסטניים ליוו את המטוסים שנשאו משלחת של יותר מ-70 איראנים מהגבול האיראני עד איסלאמאבאד ובחזרה. אך בדרך חזרה לטהרן התעורר איום ביטחוני ישראלי. כוחות הביטחון של איראן הודיעו למטוס שנשא את קאליבאף כי התקבל מודיעין שלפיו ישראל מתכננת לתקוף את המטוס, וכי שני מטוסי קרב ישראליים חדרו למרחב האווירי של איראן מהגבול המערבי סמוך לעיראק.

מהדי מוחמדי, יועץ בכיר של קאליבאף שליווה אותו לאיסלאמאבאד, אישר את הדברים ברשתות החברתיות. המטוס ביצע נחיתת חירום בעיר משהד, שדה התעופה הקרוב ביותר לגבול פקיסטן, ומשם נסעה המשלחת האיראנית במשך כשמונה שעות בדרך היבשה לטהרן. למרות זאת, הבכירים המשיכו לטוס ולהופיע בפומבי.