עימות הולך וגובר בין נשיא איראן מסעוד פזשכיאן לבין ההנהגה הצבאית שלה, כך לפי דיווח היום (שלישי) בסוכנות "Iran International". לפי הדיווח, פזשכיאן זועם על משמרות המהפכה לאחר התקיפה אתמול על איחוד האמירויות, אותה כינה "חסרת אחריות, התנהלות מטורפת". בנוסף ציין כי התקיפות בוצעו ללא ידיעת הממשלה או תיאום עמה.

עוד דווח כי פזשכיאן תיאר את גישת משמרות המהפכה להסלמה מול מדינות האזור כ"טירוף", והזהיר מפני השלכות שעלולות להיות בלתי הפיכות.

על רקע ההידרדרות במצב והסיכון שהמדינה תידרדר שוב למלחמה, הנשיא האיראני ביקש לקיים פגישה דחופה עם מוג'תבא חמינאי כדי ללחוץ להפסקה מיידית של תקיפות משמרות המהפכה נגד מדינות המפרץ ולמנוע הסלמה נוספת.

המתח במפרץ הפרסי הגיע לנקודת רתיחה אתמול עם תחילתו של "פרויקט חופש" (Project Freedom), עליו הכריז הנשיא דונלד טראמפ אמש. הנשיא הבהיר כי ארה"ב תלווה בבטחה ספינות של מדינות ניטרליות הכלואות במצר הורמוז מסיבות הומניטריות, ושלח מסר תקיף לטהרן: "נטפל בכוח במי שיפריע לנו".

בתגובה להכרזה, איחוד האמירויות הותקפה היום במטח של לפחות ארבעה טילים איראניים, ששלושה מהם יורטו ואחד נפל בים. במקביל, כטב"ם מתאבד פגע באתר פטרוכימי בעיר פוג'יירה וגרם לדליקה גדולה, צעד שנתפס כאיתות איראני ברור נגד המדינות המשתפות פעולה עם המהלך האמריקני.