שני גורמים המעורים בפרטים אמרו היום (שני) ל-i24NEWS כי המתווכות, מצרים ופקיסטן, מקדמות עסקת "רגע אחרון": הפסקת אש ופתיחה מיידית של מיצר הורמוז, לצד התנעת שיחות על עסקה כוללת בין ארה"ב לאיראן.

הגורם ציין כי אחת האפשרויות הנבחנות היא הפסקת אש זמנית של 40-45 ימים, שתכלול את פתיחתם המלאה של מצרי הורמוז. עם זאת, הוא סייג והבהיר: "הדבר תלוי בתוכן המשא ומתן ובפעולות שצפויות להתבצע במהלך פרק זמן זה".

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הבוקר כי המתווכות במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן הגישו הצעה לשתי המדינות לסיום הלחימה, אשר על פי מקור המעורה בדברים צריכה להיות מוסכמת עוד היום.

אם תוסכם, התוכנית תוביל להפסקת אש מיידית, פתיחת מיצר הורמוז מחדש, עם הסכם סופי בתוך 20-15 ימים, כך אמר המקור לרויטרס. הצעת ההסכם הסופי כוללת ויתור של איראן על נשק גרעיני, והקלה בסנקציות על איראן ושחרור נכסים קפואים מצד ארצות הברית.

ההצעה הוגשה על ידי רמטכ"ל צבא פקיסטן, כשקיים שיחות נפרדות עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די ואנס והשליח המיוחד סטיב וויטקוף, ושר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י.

בתוך כך, בכיר איראני אמר לרויטרס כי טהרן מאמינה שארצות הברית אינה ערוכה להפסקת אש קבועה, וכי היא לא תפתח מחדש את מצר הורמוז בתמורה ל"הפסקת אש זמנית". כמו כן אמר הבכיר האיראני: "טהרן לא תקבל דד-ליינים או לחץ לצורך קבלת החלטה, קיבלנו את ההצעה הפקיסטנית והיא נמצאת בבחינה".

בהקשר זה, יועץ דיפלומטי לנשיא איחוד האמירויות אמר בסוף השבוע כי מצר הורמוז אינו יכול להיחטף על ידי אף מדינה: "חופש השיט במעבר המימי חייב להיות חלק בלתי נפרד מהסדר כלשהו של סכסוך, עם הסכמה ברורה על כך". לדבריו, חופש השיט במעבר המימי חייב להיות חלק מכל הסדר.