בכיר איראני מאיים: "נתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת"

פריסת הכוחות של הצבא האמריקני במזרח התיכון נמשכת, וגורם איראני בכיר אמר הלילה (בין שישי לשבת) כי "איראן תתייחס לכל תקיפה כאל מלחמה כוללת", כך פורסם בסוכנות הידיעות "רויטרס".

"צבירת הכוחות הצבאית הזו - אנו מקווים שאינה מיועדת לעימות ממשי - אך הצבא שלנו מוכן לתרחיש הגרוע מכל. זו הסיבה שהכל נמצא בכוננות עליונה באיראן", אמר הבכיר האיראני, שדיבר בעילום שם. "הפעם נתייחס לכל תקיפה - מוגבלת, בלתי מוגבלת, כירורגית, קינטית, או איך שלא יקראו לזה - כאל מלחמה כוללת נגדנו, ונגיב בצורה הקשה ביותר האפשרית כדי ליישב את העניין הזה", אמר הבכיר.

אנליסטים אומרים כי התעצמות צבאית עשויה לתת לנשיא טראמפ את האפשרות לבצע תקיפות, אם כי עד כה הוא נמנע מכך למרות אזהרות חוזרות ונשנות לטהרן. בינתיים, התובע הראשי של איראן הכחיש את טענתו של טראמפ לפיה התערבותו עד כה עצרה את הוצאות להורג של 800 אסירים שנעצרו בהפגנות, וכינה את דבריו "שקריות לחלוטין ושטויות מוחלטות".

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח ביום רביעי האחרון כי טראמפ "ממשיך ללחוץ על עוזריו לקבל אפשרויות צבאיות מכריעות" בעניין איראן. לצד זאת, הוא שיגר איום למשטר האיראני: "אם משהו יקרה נפוצץ להם את המדינה, נמחק אותם".

הממשל האמריקני ממשיך להזרים כוחות למזרח התיכון. בין היתר, מטוסי קרב אמריקנים מדגם F-15E נחתו ביום ראשון בירדן, ונושאת המטוסים אברהם לינקולן וכלי טיס נוספים, בהם מטוסי F-35 ומטוסי קרב אחרים ומטוסים המשבשים אלקטרוניקה הוסטו לכיוון המפרץ הפרסי.