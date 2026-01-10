"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 10.1.26

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי ואסלאם במערב, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, אהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן" והפובליציסט ד"ר גדי טאוב.

ניו יורק: "אצבע בעין"

התחנה הראשונה היא ניו יורק של זוהרן ממדאני. ראש העיר החדש, שהושבע בתחילת השנה על הקוראן, מוביל שינוי שקט אך דרמטי. המומחים באולפן מנתחים את הצעדים החדשים: מונחים חדשים, מטרות חדשות ומינויים בעמדות מפתח שיוצרים "אווירה אסלאמיסטית בעטיפה קומוניסטית". האם הסכנה גדולה כצעקתה? המבקרים טוענים שממדאני לא חיכה הרבה זמן, ומתחיל לעבוד עם "אצבע בעין" ובעזות מצח.

בריסל או "בלגיסטן"?

מניו יורק ממשיכים ללב אירופה – בריסל. בירת האיחוד האירופי זכתה בשנים האחרונות לכינוי המפוקפק "בלגיסטן". מדוע דווקא המדינה הקטנה הזו הצמיחה את תאי הטרור הקשים ביותר באירופה? כיצד האידיאולוגיה האסלאמיסטית תופסת שם אחיזה חזקה יותר מבכל מקום אחר? והאם בין הפלמים לוולונים הולכת וקמה מדינה אסלאמית בחסות פוליטיקאים חדשים?

במשדר יתארח לראיון מיוחד מבלגיה מיכאל פרייליך, חבר פרלמנט יהודי-חרדי ממפלגת הימין, שיספר כיצד הקהילה היהודית מתרגלת למציאות החדשה בבלגיה.

הבטחות ללא כיסוי

ולסיום, המציאות הכלכלית בניו יורק טופחת על פניו של ראש העיר החדש. ממדאני הבטיח לפני הבחירות להוזיל עלויות ולחלק משאבים לעניים בעידן הסוציאליסטי החדש, אך מתברר שכשמדובר ברעיונות קומוניסטיים באריזה אסלאמית – "אי אפשר ללכת עם זה למכולת".

