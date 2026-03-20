גורם המעורה בפרטים: "אופצית כיבוש האי ח'ארג עלתה בדיונים בארה"ב"

גורם המעורה בפרטים מסרו היום (שישי) ל-i24NEWS כי האופציה של כיבוש קרקעי של האי ח'ארג באיראן עלתה בדיונים בממשל האמריקני בימים האחרונים. "הכל אפשרי - וכמה אפשרויות נמצאות על השולחן", הוסיף הגורם.

הסבר: האי הוא הדרך היחידה של האיראנים לייצא נפט החוצה. 90% מהנפט שהם מייצאים הולך לסין. כלומר כיבוש או מצור על האי מונע מאיראן את הדרך היחידה שלה להכניס כספים לכלכלה המקרטעת. לכן, לחץ על איראן באמצעות האי נועד לגרום להם לפתוח את מיצרי הורמוז.

בהקשר הזה - אוניית הלחימה האמפיבית USS Boxer ואיתה לפחות 2,200 חיילי מארינס, עזבה הבוקר (ומוקדם מן הצפוי) את חופי סן דייגו לכיוון המזרח התיכון, זאת על אף שהנשיא טראמפ מתעקש כי לא יציב כוחות קרקע אמריקניים באיראן.