לאחר חילופי האש במפרץ: עלייה נוספת במחיר הנפט

לאחר המתקפה האמריקנית באיראן: מגמת העלייה במחירה של חבית נפט נמשכת היום (שני) זאת לאחר הלילה והבוקר המתוחים שנרשמו במזרח התיכון ובמפרץ הפרסי. לצד זאת, התקיפות ההדדיות מעלות פעם נוספת את החשש מפני החלטה איראנית לסגור באופן הרמטי את מצרי הורמוז.

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מחירו של נפט גולמי מסוג ברנט, המהווה מדד הנפט העולמי, טיפס ב-3.6% אחוזים, ל-78.7 דולר לחבית, כאשר הוא עמד לאחרונה על כ-70 דולר לחבית לאחרונה. בנוסף, נפט גולמי מסוג WTI, המהווה מדד הנפט האמריקאי, טיפס ב-3.5% ל-73.92 דולר לחבית.

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עם זאת, מחירי הנפט עדיין נמוכים בהרבה משיאיהם מתקופת המלחמה, מעל 120 דולר לחבית עבור נפט מסוג ברנט.

כאמור, מתחילת המערכה הנוכחית עם איראן, בסוף פברואר השנה, נרשמו טלטלות רבות במחיר הנפט. בין היתר, בשיא תקופת הלחימה, וברקע סגירת מצרי הורמוז, נרשם זינוק חסר תקדים במחיר הדלקים