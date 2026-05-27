גורם במפרץ אמר היום (רביעי) ל-i24NEWS כי "הלחץ הסעודי על טראמפ שלא לחדש את הפעילות הצבאית גבר בימים האחרונים, בשל חשש בריאד מפגיעות קשות בתשתיות המדינה - בהיעדר האפשרות להכרעה אמריקנית".

בתוך כך, הטלוויזיה הממלכתית באיראן דיווחה היום כי יש בידי המדינה טיוטה של מתווה לא רשמי ראשוני למזכר הבנות עם ארצות הברית. בדיווח נמסר כי "לפי מזכר ההבנות המתגבש עם ארה"ב, הכוחות האמריקנים יעזבו את סביבת איראן ויסירו מעליה את המצור. בתמורה לכך, איראן תחזיר את המצב במצר הורמוז, למצב שהיה טרם המלחמה - אך ללא חציית כלי שיט צבאיים במצר. המצר ינוהל בשיתוף פעולה של איראן ועומאן".

עוד דווח באיראן כי "אם הצדדים יגיעו להסכם סופי במסגרת 60 ימי המו"מ, ההסכם יאושר במסגרת מחייבת של החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם".