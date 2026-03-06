היום השמיני למבצע "שאגת הארי": איראן שיגרה במהלך הלילה (שבת) מספר שיגורים בודדים לעבר המרכז והדרום, כשבמקביל דיווחים על תקיפות בלב טהרן. אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חדירת כטב"ם מלבנון. על פי פיקוד המרכז האמריקני יותר מ-3,000 מטרות הותקפו עד כה באיראן.

דיווחים על פיצוצים בטהרן (ברק בטש) דיווח ברשת NBC: הנשיא טראמפ מביע בשיחות סגורות עניין רב בהפעלת כוח צבאי בקרקע באיראן (ברק בטש) אזעקות בעקבות ירי רקטות במטולה במקביל לירי הטילים לישראל: דיווחים על תקיפות בטהרן (ברק בטש) מספר דיווחים על נפילות רסיסים מהמטחים האחרונים למרכז ולדרום הארץ, נבדק חשד לירי מצרר (ינון שלום יתח) אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל חשש לחדירת כטב"ם פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים במרכז ובדרום אזעקות הופעלו גם במרכז בשל ירי מאיראן אזעקות בדרום הארץ בשל ירי מאיראן פיקוד העורף: זוהה שיגור מאיראן לכיוון דרום הארץ על פי פיקוד המרכז האמריקני יותר מ-3,000 מטרות באיראן הותקפו מתחילת המבצע, 43 ספינות של חיל הים האיראני הותקפו או הוטבעו (ברק בטש)