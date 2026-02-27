נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (שבת) למתיחות מול איראן. הוא אמר כי "אני רוצה לעשות הסכם בדרך שלום אבל הם אנשים קשים מאוד". בנוסף הדגיש כי "הם רוצים לעשות עסקה אבל הם יצטרכו לעשות עסקה משמעותית".

קודם לכן הביע אכזבה מהתקדמות המגעים כשאמר: "איראן לא צריכה להעשיר אוראניום כלל, אני לא מרוצה מהמשא ומתן".