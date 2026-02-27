טראמפ על איראן: "לא מרוצה מהמו"מ; הם קשים מאוד, יצטרכו לעשות עסקה משמעותית" | כל העדכונים
נשיא ארה"ב מסר הצהרה בה התייחס למתיחות מול איראן • הוא אמר כי "אני רוצה לעשות הסכם בדרך שלום אבל הם אנשים קשים מאוד" • מוקדם יותר הביע אכזבה מהתנהלות המגעים והדגיש: "אסור להם להעשיר אורניום כלל"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה (שבת) למתיחות מול איראן. הוא אמר כי "אני רוצה לעשות הסכם בדרך שלום אבל הם אנשים קשים מאוד". בנוסף הדגיש כי "הם רוצים לעשות עסקה אבל הם יצטרכו לעשות עסקה משמעותית".
קודם לכן הביע אכזבה מהתקדמות המגעים כשאמר: "איראן לא צריכה להעשיר אוראניום כלל, אני לא מרוצה מהמשא ומתן".
ארצות הברית הגדירה את איראן כ"מדינה המעודדת כליאה שלא כדין". מה-FBI נמסר: נמשיך לפעול כדי להשיב הביתה אמריקנים המוחזקים בשבי, ולהביא את שוביהם לדין (אלון גל)
בריטניה קוראת לאזרחיה בקטאר לשמור על עירנות ועל משנה זהירות (ברק בטש)
טראמפ בהצהרה על המגעים מול איראן: "יש הרבה דברים שקורים. יש לנו החלטה גדולה מאוד לקבל. יש מדינה שבמשך 47 שנה מפוצצת לאנשים רגליים, ידיים, פנים. הורגת אנשים, לא רק אמריקנים אלא הרבה אחרים. 32 אלף בני אדם נהרגו שם במחאות, 32 אלף" (ברק בטש)