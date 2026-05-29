מאמץ בישראל לשימור חופש הפעולה בלבנון גם תחת הסכם עם איראן

‏תכונה בישראל לקראת החלטת טראמפ על ההסכם עם איראן: ‏בישראל פעלו בימים האחרונים במאמץ לשמר את חופש הפעולה בלבנון גם תחת ההסכם, כך דיווח הערב (שישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"קבינט שישי". בישראל ירצו לראות גם חופש פעולה מול איראן תחת כל הסכם עתידי לטיפול באיום הטילים.

נשיא ארה"ב טראמפ מכנס דיון בחדר המצב להכריע לגבי עסקה עם איראן והודיע: "המצור יוסר". עוד הדגיש כי "איראן חייבת להסכים שלעולם לא יהיה לה גרעין, מצר הורמוז חייב להיפתח מיד, ארה"ב תשמיד את האורניום המועשר בתיאום עם סין וסבא"א. לא יועבר לאיראן כסף עד הודעה חדשה".

עם זאת, במשמרות המהפכה מכחישים: "דבריו של טראמפ לא נכונים. לא קיבלנו החלטה לגבי הסכם". עוד הדגיש כי "נפתח את המיצר לפי הסדרים שנקבעו מראש, החל מבידוק ספינות ועד מתן ביטוח לספינות (בתשלום). טראמפ טען שאיראן תתפרק מגרעין - הדבר אינו נכון ולא מופיע במזכר ההבנות. התנאי החשוב ביותר שהוא תשלום 12 מיליארד דולר מנכסיה הקפואים של איראן - ועד שלא ישולמו הכספים, איראן לא תכנס לשלבי מו"מ נוספים".