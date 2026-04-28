קציני צה"ל עדכנו היום (שלישי) בדיון חסוי כי איראן מצליחה לשקם חלק ממערך הטילים הבליסטיים. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בתוך כך, יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט אמר בתום הסקירה הביטחונית כי "המשטר האיראני עומד לשלם מחיר כבד מאוד. קורא להמשיך בשגרה, להמתין בסבלנות ולהישאר דרוכים".

הבוקר דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי איראן נמצאת בקשיים בשל המצור האמריקני על המדינה - ונאבקת למצוא דרכים חדשות לאחסון מאגרי הנפט שלה. על פי הדיווח, איראן נאלצת להשתמש במחסני גרוטאות ומכלים מאולתרים בזמן שהנפט הגולמי במדינה נערם. בניסיון לייצא את הנפט הגולמי, איראן החלה להשתמש ברכבות על מנת לשלוח נפט גולמי לסין. הצעדים החריגים הללו נועדו לעכב משבר בתשתיות ולהקהות את כוח המיקוח של וושינגטון בעימות על מצר הורמוז, במה שנראה כמו מירוץ שנועד לבדוק מי יישבר קודם - תעשיית הנפט האיראנית או שוק האנרגיה העולמי. במקביל, במדינה חוששים מחזרת המחאות בשל הקשיים הכלכליים.

בתחילת החודש דווח ברשת CNN כי כמחצית ממשגרי הטילים הבליסטיים של איראן עדיין שלמים, ואלפי כטב"מים נותרו בידיה, לאחר מבצע "שאגת הארי". אחד המקורות מסר כי איראן "עדיין ערוכה היטב לזרוע הרס מוחלט בכל האזור". עם זאת, לפי הדיווח, הערכות המודיעין האמריקניות עשויות לכלול משגרים שאינם נגישים, כמו אלו שנקברו מתחת לאדמה ב"ערי הטילים" - אך לא נפגעו.