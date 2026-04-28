קשיים באחסון וייצוא נפט: תוצאות המצור האמריקני על איראן

בזמן שהמשא ומתן לסיום המלחמה נותר במבוי סתום, הוול סטריט ג'ורנל מדווח הבוקר (שלישי) כי איראן נאבקת למצוא דרכים חדשות לאחסון מאגרי הנפט שלה, זאת לאור המצור האמריקני המתמשך על המדינה.

על פי הדיווח, איראן נאלצת להשתמש במחסני גרוטאות ומכלים מאולתרים בזמן שהנפט הגולמי במדינה נערם. בניסיון לייצא את הנפט הגולמי, איראן החלה להשתמש ברכבות על מנת לשלוח נפט גולמי לסין. הצעדים החריגים הללו נועדו לעכב משבר בתשתיות ולהקהות את כוח המיקוח של וושינגטון בעימות על מצר הורמוז, במה שנראה כמו מירוץ שנועד לבדוק מי יישבר קודם - תעשיית הנפט האיראנית או שוק האנרגיה העולמי.

כזכור, איראן חסמה את המעבר דרך מצר הורמוז, תוך שהיא ספינות המבקשות לעבור דרך נתיב השיט האסטרטגי. איראן המשיכה לשלוח את הנפט שלה במשך שבועות עד שארצות הברית הטילה מצור על התנועה הנכנסת והיוצאת מנמלים איראניים ב-13 באפריל, במאמץ להפעיל לחץ על הכלכלה האיראנית התלויה בתעשיית הנפט במדינה.

על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, המצור האמריקני הפחית באופן חד את כמות הנפט שאיראן מצליחה להעמיס על מכליות. לפני תחילת המצור, ייצוא הנפט האיראני עמד על כשתי מיליון חביות ביום, ואילו כעת הממוצע היומי עומד על כ-567 אלף חביות - ירידה של למעלה מ-70%.