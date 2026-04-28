האו"ם: איראן נבחרה לסגנית נשיא ועידת אי-הפצת נשק גרעיני

ועידת ה-NPT (האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני) ה-11 נפתחה היום (שני) במטה האו"ם בניו יורק בטונים צורמים, לאחר שאיראן נבחרה לכהן כאחת מ-34 סגני הנשיא של הוועידה. המינוי עורר חזית בינלאומית רחבה של התנגדות: ארה"ב זכתה לגיבוי מצד אוסטרליה ואיחוד האמירויות, בעוד בריטניה, צרפת וגרמניה הביעו "דאגה עמוקה" מהמהלך. כריסטופר יאו, בכיר בממשל האמריקני, הגדיר את הבחירה כ"עלבון" לאמנה, וטען כי איראן הפגינה זה מכבר זלזול מוחלט בהתחייבויותיה הבינלאומיות ובפיקוח הגרעיני.

מנגד, שגריר טהרן לסוכנות האטומית הגרעינית, רזא נג'פי, דחה את הטענות כ"חסרות בסיס" והשיב במתקפה ישירה. נג'פי הכריז על התנגדותה של איראן למינויה של ארצות הברית עצמה לסגנית נשיא בוועידה, בטענה כי וושינגטון היא המדינה היחידה שהשתמשה בנשק גרעיני בעבר. הוא האשים את ארה"ב בהרחבת הארסנל הגרעיני שלה בניגוד לאמנה, וטען כי התמיכה האמריקנית בישראל היא זו שחוסמת את התקדמות המזרח התיכון לעבר מרחב נקי מנשק גרעיני.

https://x.com/i/web/status/2048898062832058535 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

המינוי הנוכחי בוועידת הגרעין אינו המקרה הראשון שבו איראן זוכה לתפקידי מפתח במוסדות האו"ם למרות ביקורת חריפה. בשנים האחרונות כיהנה איראן בוועדה למעמד האישה - תפקיד ממנו סולקה בשנת 2022 בעקבות "מחאת החיג'אב" - הדיכוי האלים של נשים במדינה. בנוסף, נציגי איראן מונו בעבר לפורומים במועצת זכויות האדם של האו"ם, מהלכים שנתפסים במערב כניסיון של המשטר להשתמש במנגנונים הבינלאומיים כדי להלבין את הפרות זכויות האדם והגרעין המיוחסות לו.

המתיחות נותרת גבוהה לאחר שסוכנות האנרגיה האטומית (IAEA) קבעה כי איראן נכשלה במתן הסברים על חומר גרעיני לא מוצהר שנמצא בשטחה. בעוד טהרן מנסה למצב את עצמה כגורם מוביל בפירוק נשק עולמי, בבית הלבן מבהירים כי לא יאפשרו למשטר להגיע ליכולת גרעינית צבאית. דוברת הבית הלבן הדגישה מוקדם יותר כי "הקווים האדומים של הנשיא הובהרו היטב", במיוחד על רקע הצעת איראן להקפיא את הדיון בתוכניתה רק לאחר סיום העימותים הצבאיים הנוכחיים.