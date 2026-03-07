טראמפ על שליחת כוחות קרקעיים לאיראן: "לא נעשה את זה עכשיו, אולי מאוחר יותר"
מבצע "שאגת הארי" - היום התשיעי • נשיא ארצות הברית במענה לשאלת כתבים האם ישקול לשלוח כוחות קרקעיים לאיראן: "בשלב מסוים אולי נעשה זאת" • שני לוחמי גבעתי נפצעו באורח בינוני מירי נ"ט בדרום לבנון
היום התשיעי למבצע "שאגת הארי": אמש (שבת) הותר לפרסום כי שני לוחמי גבעתי נפצעו ביום שישי באורח בינוני מירי נ"ט בעת שהיו במשימת הגנה בדרום לבנון. בנוסף, לאורך היום נרשמו עשרות שיגורי רקטות מאיראן ומלבנון, כאשר בחלק מהשיגורים מאיראן, נעשה שימוש בטיל מצרר. הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי, ניתן יהיה לקיים התקהלות של עד 50 אנשים ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. הנשיא טראמפ: "לא נשלח כוחות קרקעיים עכשיו, אולי מאוחר יותר".
דובר משמרות המהפכה, עלי מוחמד נאאיני: "הכוחות המזוינים של איראן מסוגלים להמשיך לפחות שישה חודשים של מלחמה עצימה בקצב המבצעים הנוכחי" (אלון גל)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במענה לשאלת כתבים האם ישקול לשלוח כוחות קרקעיים לאיראן כדי לאבטח את מתקני הגרעין שלה, וענה כי "בשלב מסוים אולי נעשה זאת". הוא הוסיף: "זה יהיה דבר נהדר, אבל כרגע אנחנו פשוט משמידים אותם. לא פעלנו בכיוון הזה עדיין, אבל זה משהו שנוכל לעשות בהמשך. לא היינו עושים את זה עכשיו, אולי נעשה זאת מאוחר יותר" (אלון גל)
ממשלת גרמניה פינתה זמנית את סגל השגרירות הגרמנית מטהרן (אלון גל)
צה"ל מאשר: תקפנו מספר מאגרי דלק ששימשו את הכוחות הצבאיים של המשטר האיראני