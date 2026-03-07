טראמפ על שליחת כוחות קרקעיים לאיראן: "לא נעשה את זה עכשיו, אולי מאוחר יותר"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במענה לשאלת כתבים האם ישקול לשלוח כוחות קרקעיים לאיראן כדי לאבטח את מתקני הגרעין שלה, וענה כי "בשלב מסוים אולי נעשה זאת". הוא הוסיף: "זה יהיה דבר נהדר, אבל כרגע אנחנו פשוט משמידים אותם. לא פעלנו בכיוון הזה עדיין, אבל זה משהו שנוכל לעשות בהמשך. לא היינו עושים את זה עכשיו, אולי נעשה זאת מאוחר יותר" (אלון גל)