ההתפתחויות האחרונות בעזה, בסוריה ובלבנון מטרידות את מדינות המפרץ לא פחות מאשר אותנו כאן בישראל. בשבוע שעבר הן התכנסו בבחריין לוועידה מיוחדת, כדי לדון במעורבותן במהלכים. בריאיון מיוחד לברוך ידיד ששודר הערב (שני) ב"המהדורה המרכזית", פרשן בכיר ומשפיע מבחריין, עבדאללה אל ג'וניד, אמר שאם חיזבאללה וחמאס לא יתפרקו מנשקם - זה יצטרך לקרות בכוח. הוא גם טוען שישראל צריכה להחליט לאן מועדות פניה, ושהסכמי אברהם למרות הכל כאן כדי להישאר.

"הסוגיה הפלסטינית-ישראלית היא סוגיה מזרח תיכונית", אמר אל ג'וניד. "המדיניות של ישראל צריכה להתבטא בצעדים מעשיים בשטח - ואז נמצא שמדינות ערביות ולא ערביות רבות מסכימות להצטרף בפועל לכוח הייצוב הבין-לאומי לעזה, ולהשתתף בו", הוסיף.

