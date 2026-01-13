ישראלי בן 72 שנעצר כ"שכיר חרב" בוונצואלה - שוחרר

יעקב הררי, אזרח ישראלי-ארגנטינאי בן 72 ותושב בית שמש, נחת לפני זמן קצר (שלישי) בישראל, לאחר ששוחרר אמש מהכלא בוונצואלה. הררי נעצר באוקטובר 2024 כשהגיע למדינה כחלק מפעילות עסקית במרכז אמריקה. עם הגעתו, הוא זוהה כישראלי ונעצר כאסיר פוליטי באשמה ששימש כ"שכיר חרב" – האשמה שהוכחשה בתוקף.

הררי הוחזק במשך למעלה משנה בתנאים קשים מאוד בבית הכלא "אל-רודיאו 1", לצד כ-120 אזרחים זרים נוספים. לפי ארגון זכויות האדם בוונצואלה FORO PENAL, שמו נכלל ברשימת האסירים הפוליטיים ששוחררו במה שהוגדר כ"מחווה לשלטונות ארצות הברית".

מיד לאחר נחיתתו, שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הררי ועם בנותיו, יעל ויערה. נתניהו בירך את המשפחה ואיחל להררי בריאות וחזרה לשגרה: "איחלתי ליעקב שיקום מהיר לאחר הסיוט שעברו", מסר נתניהו. בנותיו של הררי הודו למדינת ישראל ולשליחיה על "המאמץ הבלתי פוסק לשחרר את אביהן ולהשיבו הביתה".

השחרור התאפשר למרות היעדר יחסים דיפלומטיים בין ירושלים לקראקס. משרד החוץ, המוסד ומתאם השבויים והנעדרים גל הירש, פעלו בערוצים חשאיים ובסיוע מדינות ידידותיות. ראש הממשלה הביע הערכה מיוחדת לממשל האמריקאי, וכן לממשלות גרמניה, אוסטריה ואיטליה על הסיוע המכריע בתהליך.

במהלך תקופת המאסר, פעלה המחלקה לישראלים בחו"ל במשרד החוץ מול שגרירויות זרות כדי לאפשר ביקורים אצל הררי בכלא. באחד המקרים, הועברו אליו תמונות של נכדו כדי לחזק את רוחו בתנאי המעצר הקשים. הררי הוטס אמש מקראקס לרומא, שם לווה על ידי צוות השגרירות הישראלית, ומשם המשיך בטיסה לישראל.