הזהב השחור של פוקלנד: ברית מיליי-טראמפ מציתה מחדש את הסכסוך באוקיינוס האטלנטי

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, הכריז ביום שישי האחרון כי ארצו תעשה "כל מה שניתן מבחינה אנושית" כדי להחזיר לידיה את השליטה באיי פוקלנד. בנאום שפרסם ברשת החברתית X ובראיון לערוץ הדיגיטלי "נאורה", הדגיש מיליי כי הריבונות על האיים אינה נתונה למשא ומתן, אך הבהיר כי המהלך ינוהל בשיקול דעת.

ההתבטאות החריפה של מיליי מגיעה בנקודת זמן קריטית, כאשר על פי מסמך פנימי של הפנטגון שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס, ארצות הברית בוחנת מחדש את תמיכתה בנכסים הטריטוריאליים של מדינות אירופה, לרבות איי פוקלנד.

המפנה במדיניות האמריקנית, המיוחס ליועץ המדיני הבכיר אלברידג' קולבי, נובע מזעמו של הנשיא דונלד טראמפ על סירובן של בעלות הברית בנאט"ו לסייע צבאית במלחמה מול איראן.

טראמפ, שכינה את ברית נאט"ו "חסרת תועלת", מבקש להעניש את המדינות שסירבו לשלוח ספינות מלחמה למצר הורמוז.

מנגד, ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הבהיר כי לא יגרור את ארצו למלחמה שאינה שלה, במיוחד לאור משבר האנרגיה העולמי שהכביד על יוקר המחיה בבריטניה מאז פרוץ המלחמה באיראן.

בלונדון הגיבו בסוף השבוע בנחרצות לניסיונות השינוי בסטטוס קוו. דובר רשמי של ראש הממשלה סטארמר מסר כי הריבונות על האיים שייכת לבריטניה וכי זכותם של התושבים להגדרה עצמית היא עליונה. גם באופוזיציה הבריטית נשמע קול אחיד; יו"ר המפלגה השמרנית, קמי באדנוק, הצהירה כי האיים הם בריטיים וכי המדינה כבר שילמה מחיר דמים על הגנתם בעבר.

המאבק על הריבונות בארכיפלג, הממוקם כ-480 קילומטרים מזרחית לחופי ארגנטינה, מלווה את שתי המדינות מאז המאה ה-18. בריטניה השתלטה על האיים באופן רשמי בשנת 1833, לאחר שגירשה התיישבות ארגנטינאית קצרה שהוקמה עם הכרזת העצמאות של המדינה מספרד.

ההיסטוריה של האיים רוויה בדם ובמאבקי ריבונות. השיא הגיע ב-2 באפריל 1982, כאשר החונטה הצבאית בארגנטינה בראשות לאופולדו גלטיירי פלשה לאיים, מתוך הערכה שגויה כי בריטניה לא תגיב צבאית. ממשלתה של מרגרט תאצ'ר הקימה כוח משימה ימי שנלחם במשך 74 ימים עד לכניעת ארגנטינה ביוני 1982.

לפי נתוני ה-Royal British Legion, במלחמת פוקלנד בשנת 1982 נהרגו 255 בריטים ו-649 ארגנטינאים. המלחמה פרצה לאחר פלישה ארגנטינאית ונגמרה בניצחון בריטי מוחץ תוך 74 ימים. בעוד שבסבב הלחימה ההוא נהנתה בריטניה מגיבוי מלא של נשיא ארצות הברית דאז רונלד רייגן.

למרות שבריטניה נשענת על עקרון ההגדרה העצמית, שכן במשאל עם מ-2013 הצביעו 99 אחוזים מהתושבים (כ-3,600 תושבים מתגוררים כיום באיים) בעד הישארות תחת הכתר, ארגנטינה מעולם לא זנחה את טענתה כי האיים (איי מלווינס) נגזלו ממנה במאה ה-19.

אם בשנת 1982 ארצות הברית התייצבה לבסוף לצד בריטניה לאחר ניסיונות תיווך כושלים של מזכיר המדינה דאז אלכסנדר הייג, בימים אלה, הבית הלבן משתמש באיים כקלף מיקוח נגד בעלות בריתו באירופה.