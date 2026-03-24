טראמפ: "האיראנים הסכימו לא להחזיק בנשק גרעיני לעולם, הם רוצים עסקה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר הערב (שלישי) הצהרה בה התייחס למערכה מול איראן ולמגעים לסיומה. טראמפ אמר כי "אנחנו משוחחים עם האנשים הנכונים באיראן, הם רוצים עסקה", וכי "האיראנים מדברים בהיגיון, הסכימו לא להחזיק נשק גרעיני לעולם".

הנשיא האמריקני הוסיף כי "יש לנו מנהיגים חדשים באיראן, אפשר לומר שזה שינוי משטר. הם נתנו לנו מתנה ששווה כמות משמעותית של כסף. המתנה מאוד משמעותית, וקשורה למצר הורמוז". לפי טראמפ, המתנה קשורה לנפט ולגז.

בנוסף הבהיר: "הרגנו להם את כל ההנהגה, אבל את אלו שנבחרו שוב - עכשיו יש קבוצה חדשה ואנחנו יכולים לעשות את זה שוב". הוא הפגין אופטימיות כשאמר כי הוא "חושב שנסיים את המלחמה", אך סייג, "לא יכול לומר בוודאות".