בישראל מחכים לטראמפ: "הוא רציני לגבי עסקה עם איראן"

בישראל מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רציני בכוונתו לנסות ולהניע עסקת חבילה מול איראן, אך במקביל שוררת פסימיות באשר לסיכויי המהלך להתממש - כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו המדיני גיא עזריאל ב"מהדורה המרכזית".

בשיחות שנערכו ביממה האחרונה בין ירושלים לוושינגטון, עלה כי בישראל משוכנעים שהאינטרסים הביטחוניים יישמרו גם תחת התנאים שמציג הנשיא, וכי הדרישות האמריקניות יעמדו ב"קו המינימום" הישראלי, הכולל לא רק את נושא הגרעין אלא גם הגבלות על תוכנית הטילים והפרוקסי.

בישראל לא מתייחסים רשמית לאפשרות של הרחבת המערכה במקרה של כישלון המו"מ, או לאפשרות שהנשיא מנסה "לקנות זמן" עד להגעת כוחות הנחתים האמריקנים והתארגנות מחודשת לאחר התקלות בנושאת המטוסים "ג'רלד פורד". מבחינת השגת היעדים הצבאיים, בישראל היו מעוניינים בזמן נוסף להשלמת התוכניות, אך מציינים כי צה"ל נמצא כבר כעת ב"מקום טוב" מבחינת עמידה במטרות. השורה התחתונה בירושלים נותרה: מחכים לצעדיו של טראמפ.

בתוך כך, גורם בכיר לשעבר באחת ממדינות המפרץ (שאינה חתומה על הסכמי אברהם) התייחס הערב ללחץ שמפעיל הממשל בוושינגטון על האיראנים: "טראמפ מפעיל לחץ כבד על המשטר. או שהם יסכימו לתנאים שלו והוא יכריז על ניצחון, או שהתקיפות שלו על התשתיות יצאו לפועל".

לדברי הגורם, במפרץ מקווים כי האיראנים יסרבו להצעה: "הגיע הזמן לשים סוף לסרטן הזה. הוא פצוע, וצריך לגמור אותו באופן סופי. טראמפ יצא מנצח בשני המקרים - או שיממש את האיום הצבאי או שישיג הסכם כניעה". הגורם הוסיף כי משמרות המהפכה נמצאים תחת לחץ כבד מאוד בעקבות ההתפתחויות.