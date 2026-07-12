קריסטי נואם, לשעבר המזכירה לביטחון המולדת של ארה"ב, מתכננת להתגרש מבעלה ברון נואם לאחר 34 שנות נישואים. כך חשפה אמה, קורין ארנולד, בראיון שהעניקה לעיתון ה"דיילי מייל". החשיפה מביאה אל קיצו בפומבי קשר ארוך שנים, שעמד בחודשים האחרונים תחת סערה בעקבות תחקיר צהובונים על חייו הפרטיים של הבעל.

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"המשפחה הייתה בהלם מוחלט"

לדברי האם, נואם שיתפה את בני משפחתה בהחלטה הדרמטית כבר באביב האחרון, במהלך מפגש משפחתי לציון יום הולדת של אחד מנכדי הזוג.

"שאלתי אותה מה קורה והאם הם מתכוונים לחזור, והיא ענתה לי: 'לא. לא. אנחנו הולכים להתגרש'", סיפרה ארנולד. היא הוסיפה כי למרות הקושי, המשפחה ידעה שהצעד הזה בלתי נמנע: "זה היה קשה, אבל ידענו שזה מגיע".

ההחלטה על הגירושים הגיעה שבועות ספורים לאחר שה"דיילי מייל" הבריטי פרסם תחקיר מקיף המבוסס על הודעות, הקלטות שמע ותמונות. לפי הדיווח, ברון נואם שילם לעובדות בתעשיית המבוגרים ואף נהג להתחפש לנשים (Cross-dressing) כחלק ממשחקי תפקידים.

עם פרסום התחקיר, מסר דובר מטעמה של קריסטי נואם ל"ניו יורק פוסט" כי היא "שבורה" מהגילויים, וכי המשפחה כולה "הייתה בהלם מוחלט ומבקשת לכבד את פרטיותה".

הטלטלה בחייה האישיים של נואם ליוותה גם זעזוע בקריירה הפוליטית שלה בממשל טראמפ. ב-5 במרץ 2026 היא הודחה מתפקידה כמזכירה לביטחון המולדת, ובהמשך מונתה לשמש כשליחה מיוחדת ליוזמת "מגן האמריקות" של הממשל.

ברון וקריסטי נואם נישאו בשנת 1992 בדרום דקוטה ולזוג שלושה ילדים משותפים. ברון, שעבד בעבר בחווה המשפחתית ואימן כדורסל, מועסק בשנים האחרונות בתחום הביטוח. מטעם קריסטי נואם לא נמסרה תגובה לדיווח.