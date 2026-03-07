מהפנים הקשוחות של מדיניות ההגירה של טראמפ - ועד הפיטורים המביכים: סיפורה של קריסטי נואם

היא הגיעה לוושינגטון כאחת הדמויות הרפובליקניות הבולטות בארצות הברית - מושלת דרום דקוטה, מי שגדלה בחוות בקר, ופוליטיקאית שעשתה את דרכה מהקונגרס ועד לאחד התפקידים הרגישים ביותר בממשל טראמפ. קריסטי נואם אושרה בינואר 2025 לתפקיד שרת ביטחון המולדת בהצבעה דו-מפלגתית - והפכה מיד לאחד הקולות הנחרצים ביותר של מדיניות ההגירה הנוקשה של הנשיא.

המשרד לביטחון המולדת (DHS) הוקם בעקבות פיגועי 11 בספטמבר במטרה להגן על ארצות הברית מפני טרור חיצוני. תחת הנהגתה של נואם, הוא הפך כמעט לחלוטין למכונת אכיפה נגד הגירה. היא הובילה קמפיין גירוש אגרסיבי, העניקה גיבוי לטקטיקות המסלימות של סוכני משטרת ההגירה (ICE) ומשמר הגבול - שפשטו על שכונות ובתים, ריססו מפגינים בגז מדמיע ועצרו אזרחים אמריקנים. נואם אף הצדיקה אירועי ירי שבהם נהרגו שלושה בני אדם, בהם שני אזרחים אמריקאים, בטענה שמדובר ב"מאבק בטרור מבית".

אך נפילתה של נואם לא הגיעה מהשטח - אלא מהקונגרס. במהלך שימוע בבית הנבחרים שנערך ביום רביעי, היא נשאלה ישירות על ידי חברת הקונגרס סידני קאמלאגר-דאב: "האם קיימת יחסי מין עם קורי לוונדובסקי?". לוונדובסקי, מנהל הקמפיין לשעבר של טראמפ ב-2016 שהפך ליועצה הקרוב של נואם, עמד במשך שנים במוקד שמועות על רומן בין השניים. נואם כינתה את השאלה "זבל" וסירבה להכחיש את הדברים מפורשות - כל זאת כשבעלה בריאון, שלו היא נשואה כבר 34 שנים, יושב מאחוריה באולם.

בבית הלבן תיארו את הרגע כ"ברוטלי". "זה היה הקש ששבר את גב הגמל", אמר גורם אחד. "הסיפור כולו סבב פתאום רק סביבה וסביבו", הוסיף גורם נוסף. הנשיא טראמפ הגיע לנקודת רתיחה. הוא כבר היה ממורמר על כך שנואם טענה בסנאט כי הוא אישר קמפיין פרסומי בעלות של 220 מיליון דולר שבו היא עצמה כיכבה.

הסנאטור מלואיזיאנה, ג'ון קנדי, תיאר את הנשיא כ"זועם כצרעה רצחנית" כבר מליל השימוע בסנאט. ביום חמישי, יממה לאחר השימוע בבית הנבחרים, קיבלה נואם את טלפון הפיטורים מהבית הלבן.

כך, מי שהציגה את עצמה כשומרת הסף הבלתי מתפשרת של הגבול האמריקני, איבדה את תפקידה לא משום שהייתה רכה מדי - אלא משום שהפכה לנטל פוליטי על אותו פרויקט נוקשה שהיא עצמה הובילה.