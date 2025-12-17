תקרית נוספת תוך יממה: יהודי הותקף אמש (שלישי) בברוקלין שבניו יורק על ידי גבר ששלף לעברו סכין, ודקר אותו מספר פעמים בזמן שקרא קריאות אנטישמיות.

הקורבן הלך ברחוב קינגסטון אווניו בקראון הייסט, שם הותקף. הוא פונה לבית החולים עם פציעות לא מסכנות חיים.

אמש הותקפו מספר אנשי חב"ד ברכבת התחתית של ניו יורק לאחר שחזרו מפעילות חנוכה. על פי עדויות, השליחים עלו לקו 3 חזרה לברוקלין אחרי שהיו באירוע חנוכה. זמן קצר לאחר שהרכבת עזבה את מנהטן, שני גברים - ככל הנראה אב ובן - עלו לקרון והחלו להטיח גידופים אנטישמיים אכזריים כלפם.

אחד השליחים שהותקפו סיפר: "ברגע שהצעיר הבין שאני מצלם, הוא תקף אותי והכל השתנה". בתיעוד רואים את התוקף מכה פיזית את הבחור בתוך קרון הרכבת התחתית ומאיים להורגו. ברקע נראים מספר נוסעים לא מגיבים ולא מתערבים, אף אחד לא ניסה לעצור את התקיפה.