פרופסור פרו-ישראלי ב-MIT נרצח בביתו, הרקע בבדיקה

נונו לוריירו, פרופסור למדעי הגרעין במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, נרצח בביתו שליד האוניברסיטה. לוריירו נפצע אתמול (שני) אנושות מירי מספר כדורי אקדח, והיום נפטר מפצעיו בבית החולים.

המדען, יהודי בן 47 מפורטוגל, היה ידוע כתומך ישראל מובהק, אם כי כרגע לא ברור האם נרצח בשל דעותיו. המשטרה המקומית כרגע חוקרת את הרצח, ונכון לרגעים אלו טרם נעצרו חשודים במעשה.

כזכור, האירוע מגיע כשלושה חודשים לאחר הירצחו של האמריקני הפרו-ישראלי צ'רלי קירק בארצות הברית. במהלך האירוע, שהתרחש מול קהל בהרצאה הוא נורה על ידי טיילר רובינסון מטווח אפס. לאחר מכן, היורה נמלט לגג וברח לתוך שכונת מגורים עד סנתפס ימים לאחר מכן.

מכתב האישום, עלה כי המשטרה מצאה מספר מטרות עם חורי כדורים בביתו. עוד עולה ממסכמי האישום כי רובינסון הפליל את עצמו באמצעות הודעת טקסט שכתב לשותפתו לדירה. לפי הרשויות, רובינסון אמר לה כי הוא תכנן את ההתנקשות כבר יותר משבוע, וכי הוא עשה זאת בגלל "שנמאס לו מהשנאה שלו". הוא גם כתב: "יש שנאה שאי אפשר לפתור במשא ומתן".