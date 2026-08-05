ימים לפני ביקור הנשיא: חמוש נעצר במועדון הגולף של טראמפ בקליפורניה

הרשויות במחוז לוס אנג'לס הודיעו היום (רביעי) כי אדם חמוש באקדח נעצר ביום ראשון לאחר שנראה מצלם תמונות וסרטונים ומנטר את פעילויות תכנון האבטחה במתחם מועדון הגולף הלאומי של טראמפ בראנצ'ו פאלוס ורדס.

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המעצר התרחש יום לפני שהוכרז כי הנשיא דונלד טראמפ צפוי לבקר במקום השבוע לצורך ארוחת ערב של הוועדה הלאומית הרפובליקנית. החשוד זוהה כג'נין ג'ון טאילי, בן 38 מדווני, קליפורניה. משרד השריף של מחוז לוס אנג'לס מסר כי סוכנים פדרליים בלבוש אזרחי זיהו אותו כדמות חשודה והזעיקו את סגני השריף למקום.

בעת מעצרו של טאילי, איתרו הסגנים בכיס מכנסיו מחסנית של 16 כדורים המכילה תחמושת, וברכבו נמצא אקדח טעון עם כדור בקנה ומחסנית טעונה נוספת. ביום שני, פשטו בלשים על ביתו של החשוד, ומצאו כלי ירייה נוספים, תחמושת, אפוד מגן, שני מכשירי רדיו ו"מספר מחברות המכילות אמירות מדאיגות".

משרד התובע הפדרלי במחוז המרכזי של קליפורניה הגיש נגדו תלונה פלילית פדרלית על החזקת רובה קצר-קנה לא רשום, עבירה הנושאת עונש מינימום חובה של 10 שנות מאסר. טאילי מוחזק כעת בערבות של 250,000 דולר וצפוי להופיע בבית המשפט ב-26 באוגוסט. החקירה נמשכת בשיתוף פעולה עם כוח המשימה המשותף לטרור של ה-FBI והשירות החשאי של ארה"ב, אך הרשויות ציינו כי לא זיהו איום אמין על הקהילות.

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סגן התובע הפדרלי הראשון, ביל עיסאילי, אמר בהצהרה: "בעודנו חוקרים את המניעים של אדם זה, אנו מודים על כך שהוא נעצר לפני ביקור הנשיא. כוחות אכיפת החוק הפדרליים והמקומיים התערבו מוקדם ומנעו מה שעלול היה להיות מצב מסוכן מתרחש. חקירה זו נמשכת".

ההיסטוריה הפוליטית של דונלד טראמפ לוותה לא פעם באיומים ביטחוניים חמורים ובניסיונות התנקשות מפורשים. כבר במהלך קמפיין הבחירות הראשון שלו ב-2016 נעצר אדם שניסה לחטוף נשק משוטר כדי לפגוע בו, אך שיא האיומים הגיע במהלך שנותיו המאוחרות בפוליטיקה, ובפרט בשנים 2024 ו-2026.

ביולי 2024 נפצע טראמפ באוזנו מירי צלף במהלך עצרת בחירות בפנסילבניה, חודשיים לאחר מכן סוכל מארב חמוש במסלול הגולף שלו בפלורידה, ובאפריל 2026 פונה בשלום לאחר שחמוש פתח באש לעבר כוחות הביטחון בכניסה לארוחת כתבי הבית הלבן בוושינגטון. שרשרת אירועים חסרת תקדים זו הדגישה שוב ושוב את האתגרים הביטחוניים הקיצוניים שליוו את פעילותו הציבורית, והובילה לשינויים דרמטיים בנהלי האבטחה סביבו.