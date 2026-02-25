נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (רביעי) כי לעולם לא יאפשר לאיראן, אותה כינה "מממנת הטרור הגדולה בעולם", להחזיק בנשק גרעיני. בנאום מצב האומה השנתי שנשא בפני הקונגרס, טראמפ הציג נתונים קשים לפיהם המשטר בטהרן הרג 32 אלף מפגינים בתוך המדינה, והזהיר כי תוכנית הטילים האיראנית מאיימת כעת על אירופה ובקרוב תהווה איום ישיר על שטח ארצות הברית.

"אנו במו"מ איתם, אך הם מסרבים לומר את המשפט הקריטי: 'אנחנו לא רוצים נשק גרעיני'", הבהיר הנשיא והוסיף כי לא יהסס להשתמש בצבא החזק בעולם כדי להגן על הביטחון הלאומי.

בזירה המזרח-תיכונית, טראמפ התגאה כי במסגרת הסכם הפסקת האש שבתיווכו, כל החטופים, החיים והחללים, הושבו לביתם. הנשיא טען כי אנשי חמאס עבדו באופן פעיל לצד ישראל באיתור הגופות: "הם חפרו וחפרו כדי למצוא אותם", אמר טראמפ, שציין כי המלחמה בעזה מתנהלת כעת ב"עצימות נמוכה" בעוד הממשל מרכז מאמצים לסיים את המלחמה באוקראינה. הוא הודה אישית לג'ארד קושנר ולסטיב וויטקוף על סיועם בקידום המהלכים המדיניים והביטחוניים, כולל מבצע "פטיש חצות" שבוצע בשנה שעברה נגד יעדים איראניים.

במישור הפנים-אמריקני, הציג הנשיא חזון כלכלי רדיקלי שנועד להחליף את מס ההכנסה האישי במערכת של מכסי מגן גלובליים. בעוד שוקי ההון הגיבו בעליות לדברים, המהלך נחשב לשנוי במחלוקת גם בקרב חלק מתומכיו.

טראמפ הצהיר כי "האומה חזרה להיות עשירה וחזקה מאי פעם", והפנה את המבט ליציע הכבוד שם ישבה נבחרת ההוקי קרח של ארצות הברית, שזכתה במדליית הזהב מול קנדה – "מולדת הענף" – כסמל לעליונות האמריקנית המחודשת.

הנאום לווה בעימותים חריפים ויוצאי דופן בתוך אולם המליאה. חבר הקונגרס הדמוקרטי אל גרין הניף שלט מחאה עליו נכתב "שחורים הם לא קופים" והוצא מהאולם על ידי כוחות האבטחה. במקביל, חברות הקונגרס רשידה טאליב ואילהאן עומאר קטעו את דברי הנשיא בקריאות ביניים, בזמן שטראמפ תקף את מדיניות "ערי המקלט" למהגרים ודרש לחייב הצגת תעודת זהות בקלפיות. מנגד, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם הפגין תמיכה בקו הנוקשה של הנשיא כשהגיע לנאום כשהוא חובש כובע עם הכיתוב "הפכו את איראן לגדולה שוב".

הנאום נערך על רקע שנה סוערת שכללה את לכידת נשיא ונצואלה לשעבר ניקולס מדורו, והחלטות דרמטיות של בית המשפט העליון שפסלו חלק ממדיניות המכסים של הממשל. טראמפ הבטיח להמשיך בקו "אמריקה תחילה", תוך התמקדות באכיפת הגירה נוקשה והפחתת בירוקרטיה ממשלתית.