מורה ומתכנת משחקי וידאו: זה החשוד בניסיון ההתנקשות בנשיא טראמפ

קול תומאס אלן, בן 31 מלוס אנג'לס, הוא היורה הלילה (בין שבת לראשון) מחוץ לארוחת הכתבים השנתית בבית הלבן בה נכח הנשיא דונלד טראמפ.

לפי רשת CNN, היורה אלן עבד בחברה למתן שיעורים פרטיים ובמקביל עסק בחברה המפתחת משחקי וידאו. לפי פרופיל הלינקאדין שלו, הוא סיים את לימודיו במכון הטכנולוגי של קליפורניה בשנת 2017 עם תואר ראשון בהנדסת מכונות, והשלים תואר שני במדעי המחשב מאוניברסיטת מדינת קליפורניה דומינגז הילס בשנה שעברה.

בנוסף, אלן תרם 25 דולרים לקמפיין הנשיאותי של קמלה האריס בבחירות 2024 בארצות הברית.

אלן הודה בפני הרשויות כי תכנן לירות לעבר אנשי ממשל טראמפ, והוא צפוי לעמוד לדין בארצות הברית מחר. החשוד מואשם בשימוש בנשק חם במהלך ביצוע פשע אלים ובתקיפת שוטרים פדרליים באמצעות נשק מסוכן.

כאמור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פונה הלילה על ידי מאבטחים מארוחת הכתבים השנתית בבית הלבן לאחר שנשמעו קולות ירי מחוץ למקום האירוע. לפי טראמפ, אלן פגע בקצין בשירות החשאי שניצל בזכות אפוד המגן שלו. הרקע לאירוע אינו ברור, אך לפי הנשיא מסתמן כי אין קשר למלחמה באיראן.

טראמפ עדכן בפרטים נוספים על האירוע ואמר כי תומאס אלן "הגיע למחסום חמוש במספר כלי נשק, הוא נוטרל על ידי כמה חברים אמיצים מאוד בשירות החשאי. היורה הוא האדם חולה". קאש פטאל, ראש ה-FBI, אמר כי הארגון "ינתח את כל הראיות מיד כדי לוודא שאנו מגנים על המדינה הזו".